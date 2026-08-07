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7 Августа , 05:00

«Мой бизнес» Башкортостана принимает заявки на услуги

Центр «Мой бизнес» Агентства Республики Башкортостан по предпринимательству запускает приём заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на оказание услуги в проведении сертификации, декларировании, аттестации продукции, иных услуг, в том числе проведение исследований, испытаний и оценок соответствия.

«Мой бизнес» Башкортостана принимает заявки на услуги«Мой бизнес» Башкортостана принимает заявки на услуги
«Мой бизнес» Башкортостана принимает заявки на услуги
Эту меру поддержки реализуют благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Услуга предоставляется на условиях 20 % софинансирования со стороны субъектов МСП. Для участия необходимы: регистрация и осуществление деятельности на территории Республики Башкортостан; регистрация на Цифровой платформе МСП (мсп.рф); наличие записи в едином реестре МСП (rmsp.nalog.ru). Полный перечень критериев на сайте: clck.ru/3V7qyv
 
Заявки принимаются по ссылкам: юридические лица: clck.ru/3V7mME; индивидуальные предприниматели: clck.ru/3V7qfa
 
Срок подачи заявок — до 12 августа 2026 года. Количество участников ограничено. Организатор — Центр «Мой бизнес» Агентства Республики Башкортостан по предпринимательству при поддержке Министерства предпринимательства и туризма региона. Информацию об услугах Дирекции образовательных программ и консалтинга можно получить на сайте Центра «Мой бизнес» или по телефону Единой горячей линии: +7 (347) 224-99-99 (доб. 550).
 
Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.
 
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