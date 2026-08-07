«Мой бизнес» Башкортостана принимает заявки на услуги





Услуга предоставляется на условиях 20 % софинансирования со стороны субъектов МСП. Для участия необходимы: регистрация и осуществление деятельности на территории Республики Башкортостан; регистрация на Цифровой платформе МСП ( Эту меру поддержки реализуют благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».Услуга предоставляется на условиях 20 % софинансирования со стороны субъектов МСП. Для участия необходимы: регистрация и осуществление деятельности на территории Республики Башкортостан; регистрация на Цифровой платформе МСП ( мсп.рф ); наличие записи в едином реестре МСП ( rmsp.nalog.ru ). Полный перечень критериев на сайте: clck.ru/3V7qyv

Срок подачи заявок — до 12 августа 2026 года. Количество участников ограничено. Организатор — Центр «Мой бизнес» Агентства Республики Башкортостан по предпринимательству при поддержке Министерства предпринимательства и туризма региона. Информацию об услугах Дирекции образовательных программ и консалтинга можно получить на сайте Центра «Мой бизнес» или по телефону Единой горячей линии: +7 (347) 224-99-99 (доб. 550).

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.