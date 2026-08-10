В Стерлитамаке продолжается благоустройство аллеи на улице Элеваторной

Накануне инициативная группа местных жителей провела мониторинг хода ремонта. Проектом здесь предусмотрены масштабные преобразования, большая часть которых уже выполнена: проведена санитарная очистка территории с удалением поросли и аварийных насаждений, полностью заменено дорожное покрытие, установлены современные бордюры и тактильные элементы для маломобильных граждан.

Для сторонников активного образа жизни обустраиваются спортивные площадки с безопасным покрытием и уличными тренажерами, в том числе адаптированными для людей на инвалидных колясках. На сегодняшний день подрядной организации осталось установить малые архитектурные формы (скамейки и урны) и завершить озеленение с посевом газона. Также ведется монтаж новых парковых светильников и системы видеонаблюдения.

В ходе выезда участники мониторинга пообщались с горожанами, чтобы получить объективную обратную связь о проводимых работах.

«Я живу рядом и каждый день вижу, как преображается наша аллея. Это не может не радовать. Здесь уже обустроена тренажерная площадка, установлены опоры освещения. Уверена, что обновленная территория будет очень востребована горожанами. Приятно видеть, как наш город становится краше и комфортнее для жизни», — поделилась местная жительница Ангелина.Благоустройство аллеи — это не просто точечное улучшение городской инфраструктуры, а результат планомерной реализации наказов жителей, которые направили свои инициативы в народную программу «Единой России».



Автор фото: Зульфия Насырова