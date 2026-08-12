Летом в Башкортостане порядка 100 человек поступили на бесплатное обучение

В эту волну основного обучения были зачислены более 100 участников, 40% из которых составили студенты высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений, которые успешно прошли июньский отборочный интенсив. Это подтверждает высокий интерес молодых специалистов к современным цифровым профессиям и практико-ориентированному обучению, позволяющему получить востребованные компетенции еще во время учебы.





В этом году особенно высокий интерес к поступлению в «Школу 21+» проявили студенты профильных колледжей Республики Башкортостан.

Наиболее востребованными направлениями у поступивших стали: разработчик программного обеспечения, специалист по данным, а также бизнес и системный аналитик, дизайнер интерфейсов (UX/UI).





Напомним, для того чтобы поступить на обучение в «Школу 21+», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, пройти онлайн‑игру на память и логику, посмотреть видео о школе, загрузить документы на сайт, пройти отборочный этап очно в кампусе «Школы 21+» в Уфе. Посещать школу можно круглосуточно, 24/7. Ближайшие даты отборочных этапов на бесплатное обучение: 14 сентября и 12 октября. После успешного прохождения отборочного этапа участники зачисляются на основное обучение, которое проходит в гибридном формате и длится в зависимости от выбранного направления от 6 месяцев до 2 лет.

Ознакомиться с деятельностью «Школы 21+» можно в День открытых дверей, который состоится 18 августа в 18:30 по адресу г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32/2Б

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Источник: Министерство просвещения Республики Башкортостан.