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12 Августа , 05:02

О стабилизации топливного рынка

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию топливного рынка. Документ предусматривает введение импортного демпфера на дизельное топливо и расширяет действующий механизм поддержки внутреннего рынка.

О стабилизации топливного рынкаО стабилизации топливного рынка
О стабилизации топливного рынка

Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ. Механизм топливного демпфера, который уже действует для бензина, теперь может распространяться и на дизельное топливо, ввезённое из-за рубежа. При этом норма будет применяться только в период действия запрета на его экспорт.

Кроме того, действие демпфирующего механизма распространяется на средние дистилляты – разновидность дизельного топлива, используемая, в частности, в сельском хозяйстве, железнодорожном транспорте и судоходстве.

Закон также корректирует порядок получения нефтяными компаниями обратного акциза на нефть, направляемую на переработку в России. Теперь при расчёте биржевого норматива будут учитываться не только сделки на бирже, но и прямые договоры с уполномоченными поставщиками, которых определит правительство.

Источник и фото: Вести.ру

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