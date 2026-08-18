В Уфе вуз резидент кампуса создал кибертренажёр против мошенничества

Идея родилась из наблюдения: люди, даже зная о типичных мошеннических схемах, в стрессовой ситуации теряются под давлением злоумышленников — те торопят, запугивают, манипулируют. По словам Алисы, памяток и предупреждений недостаточно: нужно тренировать поведение в реалистичных условиях. «Кибер Иммунитет» как раз формирует нужные «цифровые» рефлексы.

Тренажёр реализован в виде чат‑бота в мессенджере. Пользователь вступает в диалог с виртуальным ИИ‑мошенником, который применяет типичные приёмы аферистов. Среда полностью безопасна: ошибки не несут реальных рисков, но система их фиксирует и подстраивает следующие сценарии под слабые места пользователя. Для вовлечённости добавлены игровые элементы — очки, награды, отслеживание прогресса.

В тренажёре уже работают ключевые модули: учебный центр, симуляции диалогов, система учёта прогресса и «тревожная кнопка». Проект создавался при поддержке научного руководителя — старшего преподавателя кафедры «Экономическая безопасность» Института экосистем бизнеса и креативных индустрий УГНТУ Яны Гареевой. Алиса параллельно прорабатывала продукт, маркетинг, юридические и финансовые аспекты.

Потенциал разработки оценили на уровне республики. Министр цифрового развития государственного управления Башкортостана Геннадий Разумикин назвал проект практичным вкладом в повышение цифровой грамотности. Он подчеркнул, что важно не только рассказывать о новых схемах мошенничества, но и давать людям инструменты для защиты в реальных ситуациях. Ведомство готово рассматривать возможности внедрения подобных решений в работу с жителями региона.

Сейчас проект находится на финальной стадии: идёт доработка юридических вопросов, планируется интеграция с платёжной системой и ИИ‑ассистентом. Авторы уже протестировали бот и учли обратную связь пользователей. Ведутся переговоры с региональными банками и компаниями — они заинтересованы в таком формате обучения сотрудников и клиентов.

В дальнейшем Алиса планирует запустить продукт, привлечь первых пользователей, расширить присутствие тренажёра на другие мессенджеры, выйти на корпоративный рынок и масштабировать проект, в том числе за пределами России.

Проект «Кибер Иммунитет» стал победителем конкурса «Студенческий стартап‑2026» и получил грант в размере 1 млн рублей. Всего в этом году в число победителей вошли 36 стартапов студентов УГНТУ.

Источник и фото: Правительство РБ

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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