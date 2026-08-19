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Новости
19 Августа , 06:26

Минфин Башкирии объявляет конкурс «Налогоплательщик года – 2026»

Конкурс охватывает широкий спектр видов экономической деятельности, включая: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых, торговля, строительство и др.

Минфин Башкирии объявляет конкурс «Налогоплательщик года – 2026»Минфин Башкирии объявляет конкурс «Налогоплательщик года – 2026»
Минфин Башкирии объявляет конкурс «Налогоплательщик года – 2026»

Победители будут определяться в каждой номинации по трем категориям: крупные организации, субъекты среднего предпринимательства (за исключением индивидуальных предпринимателей) и субъекты малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей). Торжественная церемония награждения победителей пройдет при участии премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова.

Прием заявок и пакетов документов для участия в конкурсе осуществляется Министерством финансов Республики Башкортостан до 30 сентября 2026 года включительно. Документы принимаются как на бумажном носителе по адресу: г. Уфа, ул. Тукаева, 46, так и в электронном виде на адрес: minfin@bashkortostan.ru.

Форму заявки на участие и дополнительную информацию можно найти в Положении о конкурсе, доступном по ссылке: https://minfin.bashkortostan.ru/documents/active/562945/

Источник и фото: «Молодёжная газета»

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