В Башкирии подвели итоги экологических акций по сбору батареек и текстиля

Жители столицы Башкортостана активно участвовали в сборе отработанных батареек и ненужного текстиля, поддерживая тем самым сохранение природной среды.

Основной локацией для мероприятий стал парк имени Ивана Якутова. Уфимцам предложили два формата участия: лично принести вторсырьё в центральный пункт приёма либо организовать коллективный сбор на своей территории — в многоквартирных домах, школах, вузах или на предприятиях — и затем передать накопленный груз в пункт в парке.

К акции могли присоединиться все желающие, включая управляющие компании, советы домов, учебные заведения и бизнес-структуры. По итогам недели горожане собрали 5,2 тонны использованных батареек и 3,2 тонны текстиля для дальнейшей переработки. Лучшие участники в установленных номинациях получат дипломы и памятные призы. Награждение победителей состоится в сентябре 2026 года.

Источник: Администрация городского округа город Уфа.