В столице Башкирии стартовал VIII Гражданский форум

Программа мероприятия включает 25 тематических секций, а также выставку успешных практик некоммерческих организаций, ярмарку изделий ручной работы и консультационную зону, где можно получить помощь от профильных специалистов. Форум, который впервые провели в республике в 2014 году, служит площадкой для диалога между властью, бизнесом, НКО и жителями региона, а ещё даёт возможность начинающим активистам презентовать свои социальные проекты.

На церемонии открытия заместитель руководителя администрации главы Башкирии Данияр Абдрахманов отметил растущую представительность форума и выразил уверенность, что приобретённые здесь знания и установленные контакты будут направлены на достижение общей Победы.

По словам генерального директора Фонда грантов главы РБ Люции Сайфуллиной, работа НКО становится более адаптивной: если раньше основной фокус был на сборе гуманитарной помощи, то сейчас приоритетными направлениями стали социальная и психологическая поддержка военнослужащих, помощь их семьям, а также содействие ветеранам в адаптации к мирной жизни.

Председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина и глава СПЧ при главе республики Зульфия Гайсина подчеркнули, что сегодня гражданское общество особенно сплочено вокруг лозунга «Всё для победы!». Они уверены, что разнообразная программа форума — с многочисленными площадками по правозащитной и социальной тематике — поможет активистам найти новые действенные решения для реализации общих задач.

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: Ляйсан Гаррапова