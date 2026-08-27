+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
27 Августа , 09:48

В столице Башкирии стартовал VIII Гражданский форум

VIII Гражданский форум стартовал 27 августа в уфимском Конгресс‑Холле «Торатау». В масштабном событии участвуют свыше тысячи человек, в том числе 160 спикеров из 19 регионов России. Ключевая тема форума в этом году — как трансформируется гражданское общество в условиях специальной военной операции.

В столице Башкирии стартовал VIII Гражданский форумВ столице Башкирии стартовал VIII Гражданский форум
В столице Башкирии стартовал VIII Гражданский форум

Программа мероприятия включает 25 тематических секций, а также выставку успешных практик некоммерческих организаций, ярмарку изделий ручной работы и консультационную зону, где можно получить помощь от профильных специалистов. Форум, который впервые провели в республике в 2014 году, служит площадкой для диалога между властью, бизнесом, НКО и жителями региона, а ещё даёт возможность начинающим активистам презентовать свои социальные проекты.

На церемонии открытия заместитель руководителя администрации главы Башкирии Данияр Абдрахманов отметил растущую представительность форума и выразил уверенность, что приобретённые здесь знания и установленные контакты будут направлены на достижение общей Победы.

По словам генерального директора Фонда грантов главы РБ Люции Сайфуллиной, работа НКО становится более адаптивной: если раньше основной фокус был на сборе гуманитарной помощи, то сейчас приоритетными направлениями стали социальная и психологическая поддержка военнослужащих, помощь их семьям, а также содействие ветеранам в адаптации к мирной жизни.

Председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина и глава СПЧ при главе республики Зульфия Гайсина подчеркнули, что сегодня гражданское общество особенно сплочено вокруг лозунга «Всё для победы!». Они уверены, что разнообразная программа форума — с многочисленными площадками по правозащитной и социальной тематике — поможет активистам найти новые действенные решения для реализации общих задач.

Источник: «Молодёжная газета»
Фото: Ляйсан Гаррапова

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru