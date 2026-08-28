В парке «Патриот» завершилась профильная смена «юных шаймуратовцев»

Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Участниками стали 283 «юных шаймуратовца» из школ Башкортостана.

В программе смены — теория и практика по военно-прикладным дисциплинам: огневая, тактическая, строевая и военно-медицинская подготовка, военная топография, РХБЗ, инженерная подготовка и основы работы с БПЛА.

Ключевым событием стала военизированная эстафета: ребята преодолевали полосу препятствий, метали гранату, собирали и разбирали автомат Калашникова, снаряжали магазины и выполняли практическую стрельбу. Для участников также работала выставка Национального музея РБ, а сотрудники МЧС провели мастер-класс по пожарно-спасательному спорту.

Заместитель министра просвещения Башкортостана Ренат Каримов отметил, что смена способствовала военно-патриотическому воспитанию, формированию гражданской ответственности и уважения к истории Отечества на примере подвига 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и её командира — генерал-майора М. М. Шаймуратова.

Источник: Министерство просвещения Республики Башкортостан.