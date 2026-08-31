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31 Августа , 04:43

Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в Уфе

В микрорайоне Глумилино‑2 в Уфе состоялось торжественное открытие новой школы — в мероприятии приняли участие Президент России Владимир Путин и Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в УфеВладимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в Уфе
Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в Уфе

В ходе встречи руководитель республики представил Владимиру Путину отчёт о развитии сферы образования в регионе и выразил благодарность за оказываемую поддержку и внимание к нуждам Башкирии и её жителей.

Радий Хабиров подчеркнул, что открытая школа — это учебное заведение современного формата: светлое, комфортное и полностью отвечающее требованиям XXI века. Он также отметил, что подобные образовательные учреждения появляются по всей республике, а уже действующие школы получают «вторую жизнь» благодаря президентской программе капитального ремонта.

По словам Главы региона, создание благоприятных условий для обучения положительно сказывается на успеваемости школьников. Это подтверждается конкретными достижениями: растёт число выпускников, набравших на ЕГЭ 100 и 200 баллов, увеличивается количество победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников.

Кроме того, Радий Хабиров воспользовался возможностью и пригласил Владимира Путина на открытие ещё одного значимого образовательного объекта — Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Строительство ведётся при поддержке государства, а запуск кампуса планируется до конца текущего года.

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: пресс-служба администрации г. Уфы

Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в Уфе
Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в Уфе
Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в Уфе
Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в Уфе
Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в Уфе
Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в Уфе
Владимир Путин и Радий Хабиров открыли школу в Уфе
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