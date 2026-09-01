1 сентября Глава Башкортостана посетил Уфимский топливно-энергетический колледж (УТЭК). В учебном заведении в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» открыли кластер по подготовке профильных кадров для отрасли.

В колледже с учётом филиалов в Агидели и Баймаке обучаются 4,8 тысячи студентов по 19 специальностям в сфере электро- и теплоэнергетики, машиностроения, химических технологий, техники и технологии строительства, прикладной геологии, горного, нефтегазового дела и геодезии. В Национальном рейтинге по трудоустройству выпускников учебное заведение занимает восьмое место.

Директор УТЭК Роза Аслаева рассказала, что благодаря участию в проекте «Профессионалитет» в первом корпусе на улице Нежинской сделали капитальный ремонт и обновили материально-техническую базу. Для этого привлекли 100 млн рублей из федерального бюджета, 50 млн рублей – из регионального бюджета, 59,9 млн рублей – внебюджетные средства. В планах – привести в порядок второй корпус на улице Первомайской в 2027 году и общежитие в 2028 году.

– Кластер создали в том числе при поддержке опорных работодателей – ООО «Башкирская генерирующая компания», ПАО АНК «Башнефть», АО «Башкирская электросетевая компания», ООО «Башкирские распределительные тепловые сети», – дополнила Роза Аслаева. – Отмечу, что в 2026 году поступило 400 заявок на заключение договоров о целевом обучении с гарантированным трудоустройством.

Глава республики осмотрел обновлённые учебные кабинеты и лаборатории, пост охраны. Руководитель региона также встретился с преподавателями и мастерами производственного обучения. Радий Хабиров подчеркнул, что Башкортостан занимает первое место в стране по количеству образовательно-производственных кластеров.

– В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в республике модернизировали 27 колледжей, ещё восемь – в 2027 году. Всего у нас 90 колледжей, ежегодно из республиканского бюджета выделяем 500 млн рублей на их ремонт. Очень важно, кроме учебных корпусов, ремонтировать и общежития, – сказал Глава Башкортостана. – 62 процента выпускников девятых классов выбирают колледжи. Они приходят сюда ещё детьми, здесь они взрослеют, становятся личностями. Поэтому нужно уделить серьёзное внимание и воспитательной работе.

На встрече также обсудили дальнейшее развитие системы среднего профессионального образования в регионе, меры поддержки преподавателей колледжей, в том числе гранты и санаторно-курортное лечение.

Коллектив колледжа поблагодарил руководителя региона за внимание к СПО, поддержку педагогов и студентов, создание для них комфортных и безопасных условий.

В завершение осмотра Глава Башкортостана назвал Уфимский топливно-энергетический колледж одним из наиболее востребованных в республике.

– Хорошее учебное заведение, в этом году конкурс составил 18 человек на место. Здесь сделали ремонт, обновили мастерские, поставили оборудование, на котором студенты будут непосредственно работать на предприятиях, – сказал руководитель региона. – Колледжи – это наша национальная идея. В прошлом году увеличили количество бюджетных мест на 2 тысячи. Потому что важно обеспечить экономику кадрами. Чтобы она хорошо работала, нужны компетентные специалисты. Продолжим поддерживать и наших педагогов. Пока акцент сделали на школьных учителях, планируем в этот периметр заботы включить и преподавателей колледжей. Вместе с профильным министерством проработаем все предложения.

Источник и фото: https://glavarb.ru