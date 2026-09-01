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1 Сентября , 11:40

Башкирские студенческие стройотряды взяли два «золота» на престижном проекте

Студенческие строительные отряды Башкортостана добились заметных успехов на крупных трудовых проектах ПАО «Газпром»: они завоевали две золотые награды на межрегиональных площадках «Север» и «Ковыкта», организованных Российскими студенческими отрядами.

Башкирские студенческие стройотряды взяли два «золота» на престижном проектеБашкирские студенческие стройотряды взяли два «золота» на престижном проекте
Башкирские студенческие стройотряды взяли два «золота» на престижном проекте

Ярким дебютом отметился ССО «Горняк», сформированный на базе Уфимского топливно‑энергетического колледжа. В свой первый сезон работы на целине отряд участвовал в проекте «Север» и по совокупности показателей — производственных результатов, дисциплины и слаженности команды — был признан лучшим. Студенты трудились на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении: занимались арматурными работами, заливали бетон, благоустраивали территории — укладывали плитку и убирали строительный мусор. Работать приходилось в непростых условиях северной погоды, где от участников требовалась особая выносливость, однако ребята достойно справились с задачами и заняли первое место.

Командир отряда Артём Чиглинцев (студент Уфимского топливно‑энергетического колледжа) поделился эмоциями: «На проекте я встретил дядю своего друга, который сам не смог поехать на целину. Это было по‑настоящему удивительно — прямое доказательство тому, что земля круглая! А ещё я познакомился с множеством крутых ребят, с которыми мы точно не растеряем связь».

Ещё одну победу одержал студенческий строительный отряд «Мастера буровой» (штаб студенческих отрядов УГНТУ «Чёрное золото») — он стал лучшим на межрегиональном проекте «Ковыкта». Организаторы особо отметили уровень подготовки и профессионализм бойцов, а также высокую планку, которую установило Башкортостанское региональное отделение РСО для всего движения.

Успехи отрядов подтверждают: студенческие стройотряды республики — это не только эффективная площадка для получения первого трудового опыта, но и настоящая школа жизни, помогающая молодым людям вносить вклад в развитие страны и становиться востребованными специалистами.

Движение Российских студенческих отрядов ежегодно объединяет сотни тысяч молодых людей, предоставляя им возможность бесплатно освоить востребованные рабочие профессии. Присоединиться к Башкортостанскому региональному отделению РСО и принять участие в масштабных проектах можно, заполнив форму на сайте трудкрут.com либо позвонив в кол‑центр РСО по телефону 8 800 770‑0‑117.

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: пресс-служба Российских студенческих отрядов

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