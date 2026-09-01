Башкирские студенческие стройотряды взяли два «золота» на престижном проекте

Ярким дебютом отметился ССО «Горняк», сформированный на базе Уфимского топливно‑энергетического колледжа. В свой первый сезон работы на целине отряд участвовал в проекте «Север» и по совокупности показателей — производственных результатов, дисциплины и слаженности команды — был признан лучшим. Студенты трудились на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении: занимались арматурными работами, заливали бетон, благоустраивали территории — укладывали плитку и убирали строительный мусор. Работать приходилось в непростых условиях северной погоды, где от участников требовалась особая выносливость, однако ребята достойно справились с задачами и заняли первое место.

Командир отряда Артём Чиглинцев (студент Уфимского топливно‑энергетического колледжа) поделился эмоциями: «На проекте я встретил дядю своего друга, который сам не смог поехать на целину. Это было по‑настоящему удивительно — прямое доказательство тому, что земля круглая! А ещё я познакомился с множеством крутых ребят, с которыми мы точно не растеряем связь».

Ещё одну победу одержал студенческий строительный отряд «Мастера буровой» (штаб студенческих отрядов УГНТУ «Чёрное золото») — он стал лучшим на межрегиональном проекте «Ковыкта». Организаторы особо отметили уровень подготовки и профессионализм бойцов, а также высокую планку, которую установило Башкортостанское региональное отделение РСО для всего движения.

Успехи отрядов подтверждают: студенческие стройотряды республики — это не только эффективная площадка для получения первого трудового опыта, но и настоящая школа жизни, помогающая молодым людям вносить вклад в развитие страны и становиться востребованными специалистами.

Движение Российских студенческих отрядов ежегодно объединяет сотни тысяч молодых людей, предоставляя им возможность бесплатно освоить востребованные рабочие профессии. Присоединиться к Башкортостанскому региональному отделению РСО и принять участие в масштабных проектах можно, заполнив форму на сайте трудкрут.com либо позвонив в кол‑центр РСО по телефону 8 800 770‑0‑117.

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: пресс-служба Российских студенческих отрядов