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1 Сентября , 05:07

Эксперты оценили системную поддержку учителей в Башкирии

Эксперты — политолог Алексей Мухин и аналитики Telegram‑канала «Минченко регионы» — прокомментировали два значимых события: открытие новой школы в уфимском микрорайоне Глумилино (в церемонии участвовали Владимир Путин и Радий Хабиров) и указ главы республики о повышении престижа педагогической работы.

Эксперты оценили системную поддержку учителей в БашкирииЭксперты оценили системную поддержку учителей в Башкирии
Эксперты оценили системную поддержку учителей в Башкирии

По оценке специалистов, открытие школы подчёркивает весомую роль Башкирии в общефедеральной повестке в социальной и образовательной сферах. Событие выходит за рамки ввода в эксплуатацию очередного объекта: личное участие президента в проекте свидетельствует о том, что развитие образовательной инфраструктуры региона остаётся в фокусе внимания федерального центра. Аналитики расценивают это как значимый политический сигнал и доказательство эффективности взаимодействия республиканских властей с Москвой.

Как указывают в «Минченко регионы», новая школа — ещё один крупный объект, запущенный в Башкирии при участии главы государства. Ранее при поддержке Владимира Путина в республике реализовали ряд масштабных инициатив: в феврале 2024 года открыли первую очередь Межвузовского кампуса и Республиканский центр детской онкологии и гематологии, в июне 2025 года начал функционировать новый хирургический корпус кардиоцентра, а в июле того же года президент дал старт движению по трассе М‑12 «Восток». Регулярное включение проектов республики в федеральную повестку — в сферах образования, науки, медицины и транспорта — служит для Радия Хабирова индикатором устойчивости управленческой модели региона.

Отдельное внимание эксперты уделили указу о повышении престижа педагогического труда. Алексей Мухин отметил, что в республике выстраивается комплексная система поддержки учителей. За последние шесть месяцев в Башкирии усилили меры безопасности в школах, расширили психологическую и профилактическую работу с подростками, испытывающими трудности, а также установили ежемесячную надбавку в размере 30 тысяч рублей для классных руководителей.

Среди новых мер — учреждение государственной медали «За педагогическую деятельность», обязательное наставничество для начинающих педагогов (не менее года), предоставление учителям бесплатного доступа к электронным образовательным платформам и музеям, а также приоритетное зачисление детей педагогов в детские сады. Алексей Мухин особо подчеркнул необходимость закрепить эти инициативы в долгосрочной дорожной карте поддержки учителей — вплоть до 2030 года.

Результаты проводимой политики уже заметны: Башкирия вошла в пятёрку лидеров среди регионов по уровню олимпиадной работы, и за каждым таким успехом стоит профессионализм педагогов. По мнению экспертов, меры по укреплению статуса, обеспечению безопасности и признанию труда учителя — это долгосрочная стратегия, которую в республике реализуют последовательно, опираясь на федеральную поддержку.

Авторы: политолог Алексей Мухин и аналитики Telegram-канала «Минченко регионы»

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

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