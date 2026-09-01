+16 °С
Дождь
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
1 Сентября , 05:44

Резидент Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ создал технологию сжижения газа

Уфимские инженеры создали гибридную технологию сжижения газа для Арктики и тропиков.

Резидент Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ создал технологию сжижения газаРезидент Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ создал технологию сжижения газа
Резидент Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ создал технологию сжижения газа

Специалисты холдинга «ПЕГАЗ» — резидента Евразийского НОЦ Башкортостана — разработали гибридную технологию сжижения природного газа (СПГ). По оценкам разработчиков, она превосходит зарубежные и отечественные аналоги по эффективности в разных климатических зонах, включая тропическую.

Решение создано на стыке науки и производства, что соответствует задачам Десятилетия науки и технологий. Замминистра промышленности РБ Александр Шельдяев подчеркнул, что такие разработки имеют стратегическое значение для формирования отечественной технологической базы и снижения зависимости от импорта.

Сегодня более 70% мировых заводов СПГ работают в тропиках. Арктика остаётся малоосвоенной, и было неясно, смогут ли решения, эффективные в тепле, работать на Крайнем Севере. Уфимская разработка использует тригенерационный контур на «бросовом» тепле, что вдвое повышает полезное использование топлива и снижает энергозатраты.

По расчётам, технология подходит для вечной мерзлоты, высокой влажности и ограниченной логистики. В тропиках она позволяет снизить себестоимость и увеличить прибыль до 26%. Для крупного завода мощностью 5–6 млн тонн в год выгода может достичь 300–400 млн евро.

Разработка полностью независима от зарубежных лицензий, на неё получен патент. Она универсальна и применима в Арктике, Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке.

Председатель Совета директоров НИПИ ПЕГАЗ Искандер Сунгатуллин отметил, что технология одинаково эффективна в любых условиях — от вечной мерзлоты до тропической жары.

 

Справочно.
Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.
Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

 

Источник : сайт Правительства РБ.

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru