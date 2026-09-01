Резидент Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ создал технологию сжижения газа

Специалисты холдинга «ПЕГАЗ» — резидента Евразийского НОЦ Башкортостана — разработали гибридную технологию сжижения природного газа (СПГ). По оценкам разработчиков, она превосходит зарубежные и отечественные аналоги по эффективности в разных климатических зонах, включая тропическую.

Решение создано на стыке науки и производства, что соответствует задачам Десятилетия науки и технологий. Замминистра промышленности РБ Александр Шельдяев подчеркнул, что такие разработки имеют стратегическое значение для формирования отечественной технологической базы и снижения зависимости от импорта.

Сегодня более 70% мировых заводов СПГ работают в тропиках. Арктика остаётся малоосвоенной, и было неясно, смогут ли решения, эффективные в тепле, работать на Крайнем Севере. Уфимская разработка использует тригенерационный контур на «бросовом» тепле, что вдвое повышает полезное использование топлива и снижает энергозатраты.

По расчётам, технология подходит для вечной мерзлоты, высокой влажности и ограниченной логистики. В тропиках она позволяет снизить себестоимость и увеличить прибыль до 26%. Для крупного завода мощностью 5–6 млн тонн в год выгода может достичь 300–400 млн евро.

Разработка полностью независима от зарубежных лицензий, на неё получен патент. Она универсальна и применима в Арктике, Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке.

Председатель Совета директоров НИПИ ПЕГАЗ Искандер Сунгатуллин отметил, что технология одинаково эффективна в любых условиях — от вечной мерзлоты до тропической жары.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Источник : сайт Правительства РБ.