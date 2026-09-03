Студенты Башкортостана смогут принять участие в олимпиаде «Я – профессионал»

За 10 лет олимпиада «Я — профессионал» стала одной из крупнейших площадок для развития профессионального потенциала студентов: в ней приняли участие более 1,6 млн студентов из всех регионов России и 147 стран мира. Количество направлений выросло с 27 в первом сезоне до 68 в юбилейном X сезоне, а число вузов-организаторов увеличилось с 10 до 37. Сегодня в экосистему олимпиады входят более 1 100 вузов-участников и свыше 750 работодателей, которые помогают студентам получить практический опыт, пройти стажировки и построить профессиональную траекторию.



Студенты вузов Республики Башкортостан могут присоединиться к юбилейному сезону олимпиады «Я — профессионал» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», проверить свои знания и решить практические задачи по 68 направлениям. Отборочный этап состоится с 13 по 29 ноября, заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, а итоги сезона будут объявлены в мае—июне 2027 года. В прошлом сезоне участниками проекта из Республики Башкортостан стал 8 261 студент, из них 34 человека получили статус дипломантов олимпиады.



Новыми направлениями юбилейного сезона стали «Инновационное предпринимательство», «Организация работы с молодежью», «Селекция и генетика сельскохозяйственных растений». Кроме того, были расширены направления «Авиастроение и разработка беспилотных воздушных систем», «Педагогика образования» и «Эффективные энергетические системы».



Задания олимпиады разрабатываются вузами совместно с индустриальными партнерами и позволяют студентам работать с реальными профессиональными задачами. Участников X сезона ждут карьерные мероприятия, программы развития, знакомство с представителями компаний и возможность получить опыт, необходимый для дальнейшего профессионального роста. Участники олимпиады смогут воспользоваться возможностями карьерного сопровождения: получить консультации экспертов, принять участие в мероприятиях с работодателями, пройти стажировки и открыть новые профессиональные перспективы.

Источник: Министерство молодёжной политики Республики Башкортостан.