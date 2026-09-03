Владимир Путин на саммите ШОС расставил акценты

Аналитики отметили, что Путин реагирует на угрозы украинского режима единственно возможным образом: с террористами мы переговоров не ведем.

Очередной порции угроз со стороны киевского режима Путин дал жесткий ответ – с террористами мы переговоров не ведём, а попытки ударить по гражданским самолетам получат ответ. Президент сделал акцент на том, что Россия найдет, чем ответить – одна эта интонация сказала о том, что физическое существование украинского руководства может быть поставлено под сомнение.

«Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, ну если, не дай бог такие трагедии будут происходить, мы найдём, чем ответить. Пусть никто не сомневается», - сказал президент России.

2

Еще один важный аспект - решения Путина обездвиживают противника: Украина уже не сможет оправиться от катастрофы, в которую сама себя загнала.

Президент очень детально обрисовал последовательность шагов России в отношении ударов по Украине. Киев объявил о «40-дневной кампании по принуждению России» и стал бить по кораблям и инфраструктуре. Последствия для врага страшнее – наша армия закрыла Черное море для украинского режима, разносит его военные производства, а теперь готовится ликвидировать остатки энергетики. Как ранее предупреждал Путин, враг будет чувствовать наши удары все сильнее. Так оно и случилось – теперь вражеские дипломаты бегают по друзьям России, умоляя повлиять на нашу позицию. Путин непреклонен – пока Украина и ее спонсоры будут пытаться нанести нам очередное стратегическое поражение, мы продолжаем бить. Президент отметил три кризиса, которые ждут украинцев: финансовый – из-за сокращения экспорта, бюджетный – из-за сокращения налоговых поступлений, банковский – из-за просрочки кредитов аграриев. Вот его слова:

«Первый — это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второе — это бюджетный кризис. Поступлений-то становится меньше. Вот и все, бюджета не хватает. А третье — это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. Более того, не только не вернут, но с учетом дефицита валюты государство будет заимствовать у банков, то есть забирать у них эту валюту. А значит участники экономической деятельности ее недополучат. Значит, а какие деньги-то банки будут отдавать? В том числе те, которые на счетах граждан находятся. Граждане же это увидят, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту. Это будет еще один кризис».

3

Особо подчеркнуто: президент абсолютно уверен в победе – новые успехи достигнуты в Донбассе, Новороссии и приграничье.

Верховный главнокомандующий глубоко погружен во все вопросы проведения СВО – он на постоянной связи с командованием армии и бойцами на передовой. Президент подчеркнул, что динамика на фронте однозначна, мы ускоряем продвижение. Мы добиваемся новых успехов в решающей битве за Донбасс – в августе под контроль ВС РФ перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Нашими войсками освобожден город Святогорск, российские подразделения уже охватывают Дружковку и подходят к Славянску и Краматорску, до которых осталось на разных участках от полутора до трех километров. Уже идут уличные бои в Доброполье, важном логистическом центре. В Запорожской области ВС РФ уже ведут бои в центре Орехова. В приграничье ВСУ грозят тяжелые потери – наша группировка «Запад» заблокировала около пяти тысяч украинских военных на берегу Краснооскольского водохранилища и приступила к уничтожению этой группировки, на другом участке окружены еще две тысячи солдат ВСУ, а до Сум нашим войскам осталось 12 километров. Президент также отметил успехи в преодолении вызова беспилотников – успехи российского ОПК в этом направлении дают ему железную уверенность в успехе в вопросе дронов. Озвученные данные говорят о полном контроле инициативы в зоне СВО со стороны российской армии.

«Не сомневаюсь, что враг будет сыпаться – вопрос по времени». «Российские войска, несмотря ни на что, в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. Они не просто наступают, а наращивают темпы», - такие оценки прозвучали из уст президента.

4

Путина устроят только конструктивные переговоры в интересах России – мы хотим долгосрочного гарантированного мира на поколения вперед.

Комментируя очередную волну активности США вокруг урегулирования конфликта, президент отметил важный принцип любого диалога по этой теме – наполненность содержанием. России не интересны пустые разговоры и безрезультатные обсуждения. У президента есть принципиальная позиция: не заморозить войну, а прекратить её, добиться основательного мира. Путин вынужден заботиться о будущих поколениях россиян - чтобы им не пришлось воевать. Поэтому нас не устраивают идеи о заморозке конфликта и другие полумеры. Путин добивается мира, который обеспечит интересы России и ее граждан, безопасность наших рубежей. И поэтому мы открыты к любому конструктивному диалогу с США или другими заинтересованными странами.

«Ну конечно, мы тоже хотим. Не заморозить только - мы хотим прекратить войну и добиться длительного абсолютного мира. Вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать», - подчеркивает Владимир Путин.

5

Президент объединяет усилия государства и бизнеса для защиты инфраструктуры – они уже дают результаты.

Глава государства отдельно остановился на указе о мерах защиты критической инфраструктуры. Его главная цель – обеспечить безопасность важнейших объектов и объединить усилия государства и бизнеса вокруг этой задачи. Путин прямо отметил, что не все владельцы предприятий поначалу включались в вопросы обеспечения безопасности. Но теперь ситуация улучшается, бизнес вкладывается в безопасность. Накануне враг пытался ударить по трем нашим НПЗ – и все они были защищены. Конечно, любая ПВО не может дать стопроцентной защиты, но уровень сбитых вражеских дронов постоянно растет. Это помогает нам восстанавливаться быстрее – осталось отремонтировать 10% поврежденных нефтеперерабатывающих заводов. Президент удовлетворен работой принятых мер – они справляются со своей задачей.

«Этот указ как раз и направлен на то, чтобы объединять усилия и административных органов на местах, в муниципалитетах, в городах, в областях, в республиках России, правоохранительных органов, министерства обороны объединять усилия для защиты критически важных объектов. Ну вот, собственно, эта цель указа. И он, вы знаете, работает. Конечно, нельзя ничего исключить, может что-то и прорваться где-то там и с защитой не всегда все получается, но направлен он именно на это. Результаты есть», - убежден глава России.

6

Путин ставит точку в метаниях Пашиняна – Еревану придется выбрать свою траекторию геополитики, а Москва будет защищать свои экономические интересы.

Президент остановил дипломатические метания армянского премьера. Вопрос был поставлен остро – принятый Арменией закон о начале процедуры вступления в другую экономическую структуру означает заявление о выходе из ЕАЭС. Неуверенные заявления Пашиняна о том, что Армения еще не поднимает вопрос выхода из Евразийского союза, Москву не волнуют. Путин в интеллигентной и вежливой манере довел до армянского премьера: Москва не будет мириться с тем, что Ереван хочет получать выгоду от торговли с ЕС и ЕАЭС одновременно. Президент защищает экономические интересы и никому не позволит наживаться за наш счет. Армения должна сделать выбор – это относится и к ОДКБ. Россия свои интересы обеспечит в любом случае.

«Просто находиться в одной и в другой организации одновременно невозможно. Это просто невозможно. У нас разные фитосанитарные нормы, разные технические стандарты. У нас вообще много очень вещей, которые несовместимы. Во всяком случае, на сегодняшний день. Когда вот премьер-министр сказал о том, что мы не выходили и не ставили заявку на выход из ЕврАзЭС, я сказал: «Ну как же? Если вы приняли закон?» Они приняли закон о начале процедуры вступления в ЕС. Ну значит, вы объявили нам о том, что вы выходите в какой-то перспективе из ЕврАзЭСа», - расставил акценты Владимир Путин.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ

Источник: Республика Башкортостан