11 представителей Башкирии отправятся на съезд родительских комитетов в Москву

В делегацию Башкортостана вошли представители разных образовательных учреждений — школ, детских садов, лицея и Салаватского индустриального колледжа. В их числе — Альфия Ахмерова (детский сад № 2 села Аскино), Елена Жердева (школа № 33 имени Н. И. Суханова, Стерлитамак), Гюзель Карамова (школа № 2, Ишимбай), Алия Салаватова (лицей № 60 имени М. А. Ферина) и другие. Также республику представит член Всероссийского родительского комитета Лилия Гайнутдинова.

Ключевая тема форума — роль родителей в воспитании и образовании детей. Участники сосредоточатся на вопросах взаимодействия семьи и образовательных организаций, поделятся наработанными в регионах практиками и выработают приоритетные направления работы родительских комитетов.

Двухдневная программа включает тематические встречи, мастер‑классы, проектные сессии и практикумы. Отдельное внимание уделят таким актуальным темам, как воспитание, профориентация, социализация детей и их цифровая безопасность.

Одно из центральных событий — заседание Всероссийского родительского комитета. На нём подведут итоги двухлетней работы первого состава и рассмотрят вопрос формирования нового.

Ещё одна важная площадка — Всероссийское родительское собрание, приуроченное к старту учебного года 2026/27. Предложения и вопросы для собрания собирают, в том числе, через чат‑бот «Родительский вопрос Министру» в мессенджере MAX.

Напомним, первый Всероссийский съезд родительских комитетов состоялся в Москве в ноябре 2025 года: тогда были сформулированы базовые векторы развития системы родительских комитетов.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул значимость личных встреч для развития родительского сообщества: «Важно, чтобы активные родители не только могли выдвигать идеи, но и имели площадки для обмена опытом, обучения и обсуждения будущего родительского движения. Запрос на прямой диалог действительно идёт из регионов. Недавно мы подвели итоги третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ и снова увидели множество сильных проектов по всей стране — за каждым стоит стремление улучшить воспитательную и образовательную среду для детей. Поэтому особенно ценно, что на II Всероссийском съезде мы сможем лично пообщаться с активными представителями регионов, изучить их практики, услышать свежие предложения и вместе понять, какие решения сейчас наиболее востребованы. Открытый обмен позволит успешным инициативам выходить за рамки одной школы или сада и приносить пользу гораздо большему числу людей».

Башкортостан демонстрирует высокую вовлечённость в федеральные проекты для родительских сообществ. Так, в третьем сезоне Конкурса инициатив родительских сообществ от Российского общества «Знание» 36 проектов‑победителей из республики получат грантовую поддержку — общая сумма финансирования превысит 32 млн рублей.

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: Константин Бирюков