Подростки в Башкирии бесплатно учатся программированию

В течение года они будут изучать программирование и работу электронных систем, научатся писать скрипты на Python, а также подключать и использовать IoT-устройства. Помимо этого, участники программы будут работать над созданием собственных проектов — от домашних систем мониторинга до умных устройств, работающих с данными в реальном времени.



«Важно, что проект не стоит на месте, а развивается с каждым годом. Для участников, которые прошли обучение в прошлом году, появилась возможность двигаться дальше и переходить на следующий уровень, углубляя свои знания и навыки. А для новых ребят открыто направление „Промышленная робототехника“, в рамках которого ребята смогут работать с датчиками и моделировать реальные производственные процессы. Это расширяет возможности самого проекта, а также позволяет давать участникам актуальные компетенции, востребованные современной промышленностью. Уверена, что для ребят это станет не только возможностью получить новые знания, но и сделать первый шаг к будущей профессии», — отметила заместитель министра просвещения Республики Башкортостан Наталья Никитина.





Чтобы поступить на бесплатное обучение, весной и летом более 200 подростков приняли участие в интенсивах и мастер-классах по программированию, робототехнике, машинному зрению и другим технологическим направлениям. По итогам экзаменов лучшие и наиболее мотивированные участники были приняты на обучение в «Школе 21. Старт», которое продлится с сентября по май.



«Школа 21. Старт» участвует в федеральных проектах «Билет в будущее» и «Код будущего». Ребята активно участвуют в олимпиадном движении и регулярно становятся призёрами различных интеллектуальных соревнований.

Источник и фото: Министерство просвещения Республики Башкортостан.