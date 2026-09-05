Глава Башкортостана посетил фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» в Стерлитамаке

Фестиваль воссоздаёт колорит уездного города XIX века — именно тогда Стерлитамак был значимым торговым узлом, а местные купцы отличались деловой хваткой и щедростью. Атмосферу прошлого передают стилизованные торговые ряды, оформленные профессиональными декораторами, а также телеги, старинные вывески и утварь. Оживляют картину актёры, перевоплотившиеся в купцов, глашатаев, коробейников и городовых. Стоит отметить, что «Купец 2.0» не раз удостаивался наград на всероссийских конкурсах и премиях в сфере событийного туризма.

В 2026 году фестиваль длится три дня — с 4 по 6 сентября. Гости могут посетить ремесленную ярмарку и гастрономическую зону.

Во время визита Радий Хабиров ознакомился с экспозицией национальных культурных центров в Доме дружбы народов Башкортостана, заглянул в молодёжное пространство «Задворки», а также прогулялся по трактирной улице, где были представлены стенды ведущих предприятий пищевой промышленности республики.

Кроме того, руководитель региона побывал на выставке мёда и ремесленной ярмарке: свои товары показали свыше 310 мастеров из России, Узбекистана, Беларуси и Казахстана. На площадке «Юбилейная верста» крупные предприятия Стерлитамака продемонстрировали свои достижения и рассказали о вкладе в развитие города.

Радий Хабиров также пообщался с участниками студенческих отрядов, которые летом работали на стерлитамакских предприятиях. Молодые люди выразили благодарность главе республики за содействие развитию студотрядовского движения.

На церемонии открытия фестиваля руководитель региона подчеркнул успехи в развитии Стерлитамака и вручил награды «Гордость Стерлитамака» в честь юбилея города.

«Стерлитамаку — 260 лет. Это один из ключевых промышленных центров республики. От всей души желаю ему дальнейшего роста и процветания, — заявил Радий Хабиров. — Но главное богатство любого города — это его жители. Благодарю вас за труд, за стойкость, за то, что в непростое время вы остаётесь надёжной опорой. Впереди много работы — в том числе ради поддержки наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. С днём рождения, Стерлитамак! Пусть в ваших домах всегда будут мир, добро и достаток!»

Глава республики также отметил важность фестиваля для продвижения креативных индустрий в регионе. «„Купец 2.0“ — это визитная карточка Стерлитамака и всего Башкортостана. Фестиваль вырос в масштабное республиканское событие, привлекающее гостей даже из других стран. Очень ценно, что город поддерживает творческие инициативы и даёт площадку талантливым людям», — подвёл итог Радий Хабиров.

Источник и фото: сайт Главы РБ