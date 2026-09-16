В Башкирии спасатели и врачи провели мастер-класс по оказанию первой помощи

Что делать, если человек потерял сознание? Как правильно провести сердечно-лёгочную реанимацию? И главное — как не растеряться, когда помощь нужна здесь и сейчас?

Ответы на эти вопросы участники учебно-тренировочного сбора «БашРегионСпас. Помощь пропавшим людям» разбирали вместе с инструкторами по тактической медицине, большинство из которых — практикующие медики. Народный фронт организовал для них мастер-класс по первой помощи, где теорию сразу закрепляли на практике.

Занятия вели действующие врачи-реаниматологи и инструкторы по тактической медицине — для них цена первых минут после происшествия известна не по учебникам.

«Сердечно-лёгочная реанимация действительно спасает жизни. У человека всегда должен быть шанс. Если применить знания и навыки, которые мы даём, этот шанс появляется. И чем больше человек отрабатывает эти действия, тем выше вероятность помочь правильно», — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГКБ № 18 Евгений Сырчин.

Помощь может понадобиться где угодно — на дороге, производстве, во время отдыха или дома.

Инструктор по тактической медицине Альмира Сабанчина более трёх лет была военным медиком штурмового подразделения. Она уверена: базовыми навыками должны владеть не только специалисты экстренных служб.

«Это могут быть ДТП, производственные травмы, несчастные случаи. Это может произойти и дома, рядом с вашей семьёй. Навыки первой помощи нужны, чтобы в критический момент сохранить жизнь близкому человеку. Мы никогда не знаем, когда и в какой ситуации можем оказаться», — говорит Альмира.

Особое внимание уделили подготовке самих инструкторов: для них организовали отдельную тренировку в более сложной обстановке.

Один из организаторов — эксперт Народного фронта, врач-реаниматолог и представитель сообщества «Друзья медицины Донбасса» Андрей Спиридонов. Его опыт оказания помощи связан в том числе с работой в боевых условиях. Сейчас он еженедельно обучает тех, кто заключил контракт и готовится отправиться в зону СВО.

«Вместе с поисковой группой „БашРегионСпас“ мы провели занятие по оказанию помощи раненому в условиях засадных действий противника. Теперь предстоит разобрать действия каждого инструктора, определить ошибки и продолжить тренировки», — рассказал Андрей Викторович.

Смысл таких занятий не только в том, чтобы один раз услышать правильный алгоритм. Действия важно повторять, пока они не станут привычными. В чрезвычайной ситуации человек может растеряться, а времени на размышления зачастую нет.

Источник: Республика Башкортостан

Фотографии предоставлены пресс-службой Народного фронта в Башкирии.