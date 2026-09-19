За год экспорт семян из Башкортостана вырос более чем на 600 тонн

По данным Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан экспортные поставки продукции увеличились по сравнению с аналогичным периодом более чем на 600 тонн. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса является целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».



За 8 месяцев 2025 года зарубежные страны импортировали 1382 тонны семян вики, донника, козлятника, костреца, пшеницы, фацелии, эспарцета и ячменя для посева из Башкортостана. Семена закупали в Беларуси, Казахстане, Киргизии и других странах. Все образцы продукции прошли комплекс лабораторных исследований. Карантинных организмов в продукции не выявлено, вся отгруженная продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.





Напомним, по национальному проекту к 2030 году объём поставок сельхозпродукции за рубеж необходимо увеличить в 1,5-2 раза к уровню 2021 года.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.