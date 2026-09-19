+15 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
19 Сентября , 05:00

За год экспорт семян из Башкортостана вырос более чем на 600 тонн

С января по сентябрь текущего года предприятия Башкортостана реализовали за рубеж свыше 2 тысяч тонн семян зерновых и кормовых культур. 

По данным Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан экспортные поставки продукции увеличились по сравнению с аналогичным периодом более чем на 600 тонн. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса является целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

За 8 месяцев 2025 года зарубежные страны импортировали 1382 тонны семян вики, донника, козлятника, костреца, пшеницы, фацелии, эспарцета и ячменя для посева из Башкортостана. Семена закупали в Беларуси, Казахстане, Киргизии и других странах. Все образцы продукции прошли комплекс лабораторных исследований. Карантинных организмов в продукции не выявлено, вся отгруженная продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

Напомним, по национальному проекту к 2030 году объём поставок сельхозпродукции за рубеж необходимо увеличить в 1,5-2 раза к уровню 2021 года.
 
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru