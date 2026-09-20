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Новости
20 Сентября , 08:29

Наши голоса могут многое изменить

Голосует участник СВО и ветеран боевых действий.

Наши голоса могут многое изменитьНаши голоса могут многое изменить
Наши голоса могут многое изменить

Люди, имеющие боевой опыт, ценят мир и порядок в стране. Для них это возможность спокойно жить, работать и растить детей.

 

Руслан Маратович Хамадиев, участник СВО и ветеран боевых действий, проявил гражданскую ответственность, приняв участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации на избирательном участке № 718 в Стерлитамакском медицинском колледже.

 

 — Я пришёл на выборы, несмотря на инвалидность, потому что считаю: если тебе не всё равно, как и где ты живёшь, — молчать нельзя. Каждый голос — это не просто галочка в бюллетене. Это моё слово о том, каким я хочу видеть свой город, свою республику, свою страну.

 

Я живу в Стерлитамаке, и у нас, как и везде, несмотря на то, что очень многое делается руководством республики и города, хватает проблем: дороги, дворы, школы, работа. Эти вещи не решаются сами собой. Их решают люди, которых мы выбираем. Если я не приду и не проголосую — значит, я отдал своё право решать за меня кому-то другому. Сегодня я выбираю того человека и ту команду, которая уже своими делами и компетенциями доказала свой профессионализм, человечность и заботу о людях. Нельзя менять курс страны и республики в столь опасное время, когда нужно сплотиться всем.

 

Я верю, что тысячи неравнодушных голосов решают всё. Меняют именно наши голоса, голоса простых жителей Стерлитамака. Поэтому я здесь.

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