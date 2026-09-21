+15 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
21 Сентября , 03:00

Экспорт продукции АПК Башкортостана за семь лет вырос в 4,7 раза

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Башкортостана за семь лет (2019-2025 гг.), вырос в 4,7 раза. Увеличение объёма поставок сельхозпродукции за рубеж является целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Так в 2018 году аграрии республики экспортировали продукции АПК на 76,3 млн долл. США, а по итогам прошлого года объем превысил 359 млн долл. По оперативным данным в этом году предприятия реализовали за рубеж продукции на 218 млн долл.или 102% к аналогичному периоду прошлого года.

Всего с 2019 года, с учетом объемов текущего года, республика экспортировала порядка 4 млн тонн продукции на 2,2 млрд долларов.

Сегодня Башкортостан отправляет сельхозпродукцию в 29 стран. В структуре экспорта превалирует продукция масложировой отрасли. Также растут поставки продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности. В первую очередь это связано с увеличением производства. С 2019-2025 годы производство пищевой продукции выросло на 31%.

Напомним, согласно национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», к 2030 году объём экспорта сельхозпродукции необходимо увеличить в 1,5-2 раза к уровню 2021 года.
 
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.
Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru