Экспорт продукции АПК Башкортостана за семь лет вырос в 4,7 раза

Так в 2018 году аграрии республики экспортировали продукции АПК на 76,3 млн долл. США, а по итогам прошлого года объем превысил 359 млн долл. По оперативным данным в этом году предприятия реализовали за рубеж продукции на 218 млн долл., или 102% к аналогичному периоду прошлого года.





Всего с 2019 года, с учетом объемов текущего года, республика экспортировала порядка 4 млн тонн продукции на 2,2 млрд долларов.





Сегодня Башкортостан отправляет сельхозпродукцию в 29 стран. В структуре экспорта превалирует продукция масложировой отрасли. Также растут поставки продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности. В первую очередь это связано с увеличением производства. С 2019-2025 годы производство пищевой продукции выросло на 31%.





Напомним, согласно национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», к 2030 году объём экспорта сельхозпродукции необходимо увеличить в 1,5-2 раза к уровню 2021 года.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.