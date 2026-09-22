Добрые дела проекта «Партия рядом»

Важная особенность проекта — в его практичности: в работу берут задачи, не требующие серьёзных финансовых или организационных ресурсов. Такие вопросы можно решить быстро, фактически «здесь и сейчас», силами участников проекта и волонтёров «Молодой Гвардии» (МГЕР).

В рамках этой инициативы активисты «Молодой Гвардии» навестили ветерана Великой Отечественной войны Шарифуллу Сайфулловича — человека, чья судьба стала примером подлинного мужества и преданности Родине. Шарифулла Сайфуллович родился 15 сентября 1927 года в деревне Ибраево. В годы войны он служил в 253‑м запасном стрелковом полку Белорусско‑Литовской дивизии и принимал участие в боевых операциях, стойко защищая страну. После демобилизации более 30 лет он посвятил работе в дорожном хозяйстве Стерлитамакского района. В преддверии 80‑летия Великой Победы ветерану присвоили почётное звание «Почётный гражданин городского округа город Стерлитамак».

Во время встречи молодогвардейцы с большим вниманием и теплом общались с Шарифуллой Сайфулловичем: он охотно делился воспоминаниями и искренне интересовался работой молодёжного движения. Особенно важным и трогательным моментом стало исполнение его давнего желания — посещение мечети. Активисты помогли организовать эту поездку, чтобы сделать день по‑настоящему особенным и запоминающимся.

«Шарифулла Сайфуллович — человек, который прошёл через тяжелейшие испытания, но сумел сохранить жизнерадостность и открытость. От всей души желаем ему крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни», — отметил руководитель отделения Надир Хамматов.

Память о подвигах ветеранов — это не просто слова: она должна бережно храниться и передаваться следующим поколениям. Общество искренне гордится своими героями и благодарит их за мирное небо над головой.

Оперативное реагирование на просьбы людей укрепляет доверие и даёт важный сигнал: голос каждого услышан. Это пробуждает в людях желание быть активнее, участвовать в жизни своего района и страны. Так формируется настоящее сообщество единомышленников — не просто соседей, а людей, объединённых общей целью: делать жизнь вокруг лучше и добрее.

Проект входит в Народную программу «Единой России»

По информации Единой России г. Стерлитамака