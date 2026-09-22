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22 Сентября , 13:10

Добрые дела проекта «Партия рядом»

Проект «Партия рядом» — это социальная инициатива партии «Единая Россия», которая направлена на оперативную и адресную помощь жителям. Его суть в том, чтобы быстро реагировать на просьбы и проблемы, с которыми люди обращаются к депутатам, на встречах или в рамках сбора предложений для Народной программы.

Добрые дела проекта «Партия рядом»Добрые дела проекта «Партия рядом»
Добрые дела проекта «Партия рядом»

Важная особенность проекта — в его практичности: в работу берут задачи, не требующие серьёзных финансовых или организационных ресурсов. Такие вопросы можно решить быстро, фактически «здесь и сейчас», силами участников проекта и волонтёров «Молодой Гвардии» (МГЕР).

В рамках этой инициативы активисты «Молодой Гвардии» навестили ветерана Великой Отечественной войны Шарифуллу Сайфулловича — человека, чья судьба стала примером подлинного мужества и преданности Родине. Шарифулла Сайфуллович родился 15 сентября 1927 года в деревне Ибраево. В годы войны он служил в 253‑м запасном стрелковом полку Белорусско‑Литовской дивизии и принимал участие в боевых операциях, стойко защищая страну. После демобилизации более 30 лет он посвятил работе в дорожном хозяйстве Стерлитамакского района. В преддверии 80‑летия Великой Победы ветерану присвоили почётное звание «Почётный гражданин городского округа город Стерлитамак».

Во время встречи молодогвардейцы с большим вниманием и теплом общались с Шарифуллой Сайфулловичем: он охотно делился воспоминаниями и искренне интересовался работой молодёжного движения. Особенно важным и трогательным моментом стало исполнение его давнего желания — посещение мечети. Активисты помогли организовать эту поездку, чтобы сделать день по‑настоящему особенным и запоминающимся.

«Шарифулла Сайфуллович — человек, который прошёл через тяжелейшие испытания, но сумел сохранить жизнерадостность и открытость. От всей души желаем ему крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни», — отметил руководитель отделения Надир Хамматов.

Память о подвигах ветеранов — это не просто слова: она должна бережно храниться и передаваться следующим поколениям. Общество искренне гордится своими героями и благодарит их за мирное небо над головой.

Оперативное реагирование на просьбы людей укрепляет доверие и даёт важный сигнал: голос каждого услышан. Это пробуждает в людях желание быть активнее, участвовать в жизни своего района и страны. Так формируется настоящее сообщество единомышленников — не просто соседей, а людей, объединённых общей целью: делать жизнь вокруг лучше и добрее.

Проект входит в Народную программу «Единой России»

По информации Единой России г. Стерлитамака

Добрые дела проекта «Партия рядом»
Добрые дела проекта «Партия рядом»
Добрые дела проекта «Партия рядом»
Добрые дела проекта «Партия рядом»
Добрые дела проекта «Партия рядом»
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