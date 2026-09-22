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Новости
22 Сентября , 05:00

Уточняйте информацию по налогам

Для удобства налогоплательщиков Республики Башкортостан работает Единый многоканальный телефон: 8-347-215-10-70 (добавочный 55-55). Позвонив, представители организаций и граждане могут получить разъяснения специалистов по вопросам, отнесённым к компетенции налоговых органов.

Уточняйте информацию по налогамУточняйте информацию по налогам
Уточняйте информацию по налогам

Для соединения со специалистами по конкретной тематике предусмотрены следующие добавочные номера:
−      налогообложение имущества юридических лиц - 021-00;
−      налогообложение имущества физических лиц - 022-00;
−      расчёты по страховым взносам - 015-00;
−      расчёты по форме 6-НДФЛ - 016-00;
−      декларации и налоговые вычеты физических лиц- 017-00;
−      представление уведомления об исчисленных суммах налогов
и взносов - 018-00;
−      экспедиция, справки по письмам - 012-00.
В мобильной версии официального сайта ФНС России реализована функция автонабора: при нажатии на соответствующий добавочный номер в разделе «Контакты и обращения» вызов будет произведён автоматически.
Единый многоканальный телефон УФНС России по Республике Башкортостан доступен в рабочее время.
Также по вопросам налоговой тематики, в том числе урегулирования задолженности, состояния расчётов с бюджетом и приостановления операций по счетам, можно обращаться в Контакт-центр ФНС России по телефону:
8-800-222-22-22.

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