Уточняйте информацию по налогам

Для соединения со специалистами по конкретной тематике предусмотрены следующие добавочные номера:

− налогообложение имущества юридических лиц - 021-00;

− налогообложение имущества физических лиц - 022-00;

− расчёты по страховым взносам - 015-00;

− расчёты по форме 6-НДФЛ - 016-00;

− декларации и налоговые вычеты физических лиц- 017-00;

− представление уведомления об исчисленных суммах налогов

и взносов - 018-00;

− экспедиция, справки по письмам - 012-00.

В мобильной версии официального сайта ФНС России реализована функция автонабора: при нажатии на соответствующий добавочный номер в разделе «Контакты и обращения» вызов будет произведён автоматически.

Единый многоканальный телефон УФНС России по Республике Башкортостан доступен в рабочее время.

Также по вопросам налоговой тематики, в том числе урегулирования задолженности, состояния расчётов с бюджетом и приостановления операций по счетам, можно обращаться в Контакт-центр ФНС России по телефону:

8-800-222-22-22.