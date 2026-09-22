Уточняйте информацию по налогам

Для соединения со специалистами по конкретной тематике предусмотрены следующие добавочные номера:
− налогообложение имущества юридических лиц - 021-00;
− налогообложение имущества физических лиц - 022-00;
− расчёты по страховым взносам - 015-00;
− расчёты по форме 6-НДФЛ - 016-00;
− декларации и налоговые вычеты физических лиц- 017-00;
− представление уведомления об исчисленных суммах налогов
и взносов - 018-00;
− экспедиция, справки по письмам - 012-00.
В мобильной версии официального сайта ФНС России реализована функция автонабора: при нажатии на соответствующий добавочный номер в разделе «Контакты и обращения» вызов будет произведён автоматически.
Единый многоканальный телефон УФНС России по Республике Башкортостан доступен в рабочее время.
Также по вопросам налоговой тематики, в том числе урегулирования задолженности, состояния расчётов с бюджетом и приостановления операций по счетам, можно обращаться в Контакт-центр ФНС России по телефону:
8-800-222-22-22.