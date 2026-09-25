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25 Сентября , 06:15

Критическое мышление против вербовки и мошенников: лекции Общества «Знание»

В Башкортостане продолжается цикл просветительских лекций Российского общества «Знание», посвящённых противодействию терроризму и экстремизму, защите от финансового мошенничества и развитию критического мышления. Мероприятия проходят в рамках проекта «Знание.Безопасность» и национального проекта «Молодёжь и дети».

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Критическое мышление против вербовки и мошенников: лекции Общества «Знание»Критическое мышление против вербовки и мошенников: лекции Общества «Знание»
Критическое мышление против вербовки и мошенников: лекции Общества «Знание»

Одна из таких встреч состоялась в районном Дворце культуры посёлка Чишмы при поддержке главы района Ришата Мансурова. Лекции прослушали школьники, педагоги, сотрудники администрации и подведомственных организаций, а также ветераны. Участники обсудили актуальные схемы мошенничества, вопросы информационной и кибербезопасности, способы противодействия манипуляциям и другие риски.

Ришат Мансуров подчеркнул, что современные угрозы становятся всё разнообразнее: терроризм, кибератаки, информационные манипуляции — обо всём этом необходимо говорить открыто, начиная со школьной скамьи. Особое внимание нужно уделять подросткам, которые ежедневно сталкиваются с огромным потоком информации и не всегда способны отличить правду от провокации. Задача — научить их критически мыслить, распознавать угрозы и не поддаваться чужому влиянию.

Директор филиала Общества «Знание» в Башкортостане Айсылу Илимбетова добавила, что такие встречи помогают сформировать ответственное отношение к собственной безопасности и безопасности близких, а цель каждой лекции — дать людям знания, которые помогут вовремя распознать угрозу и принять верное решение.

Лектором выступила кандидат социологических наук, доцент БГПУ имени М. Акмуллы Элина Сафина. Для школьников она прочитала лекцию «Терроризм: как не стать жертвой вербовки», для взрослых — «Финансовая безопасность и цифровой след».

На лекциях для подростков Элина Сафина рассказала, как вербовщики выходят на контакт через соцсети, игры и мессенджеры, какие приёмы используют: лесть, обещания денег и статуса, вовлечение через сверстников. Дети узнали, как распознавать тревожные сигналы, не вступать в закрытые группы, не передавать личные данные незнакомцам и куда обращаться за помощью, если давление уже началось.

На занятиях для взрослых лектор разобрала, как мошенники используют утечки данных, поддельные звонки и сайты, методы социальной инженерии для доступа к счетам и личным кабинетам. Слушатели изучили правила безопасных платежей, защиты паролей и двухфакторной аутентификации, а также узнали, как уменьшить цифровой след и не оставлять в открытом доступе информацию, которой могут воспользоваться злоумышленники.

Тематические встречи проходят в школах, колледжах, техникумах и вузах Уфы, Сибая, Туймазов, Кумертау, Белорецка, Стерлитамака и пгт Чишмы. Лекциями уже охвачено более 5000 школьников, студентов, педагогов, родителей и представителей старшего поколения. Мероприятия проводятся при поддержке Общественной палаты Башкортостана.

Фото: Российское общество «Знание», Айсылу Илимбетова

Критическое мышление против вербовки и мошенников: лекции Общества «Знание»
Критическое мышление против вербовки и мошенников: лекции Общества «Знание»
Критическое мышление против вербовки и мошенников: лекции Общества «Знание»
Критическое мышление против вербовки и мошенников: лекции Общества «Знание»
Критическое мышление против вербовки и мошенников: лекции Общества «Знание»
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