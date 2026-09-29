Президент России удостоил государственных наград жителей Башкирии

За трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу почётной грамотой президента России награждены два жителя Башкортостана: заместитель руководителя аппарата правительства республики Михаил Койда и Сергей Петриков, старший наладчик станков с программным управлением научно-производственного предприятия «Буринтех».

Благодарность президента России объявлена сотрудникам ООО «Нижнетатьинская птицефабрика» — исполнительному директору Наилю Рахимову и слесарю-оператору Алексею Шамтиеву.

Источник и фото: ИА «Башинформ»