Резидент кампуса Уфы рассказал в Шанхае о сотрудничестве с медвузами Китая

Ассоциация объединяет ведущие медицинские вузы России и Китая, выступая площадкой для образовательного и научного сотрудничества. В заседании также приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заместитель директора Шанхайской комиссии по здравоохранению Ло Мэн, сопредседатели Ассоциации — академик Ян Баофэн с китайской стороны и ректор Сеченовского университета академик РАН Пётр Глыбочко с российской, а также секретарь парткома Шанхайского университета традиционной китайской медицины профессор У Тао.

Участники обсудили итоги совместной работы и новые направления партнёрства. Повестка особенно актуальна, поскольку 2026–2027 годы объявлены Годами российско-китайского сотрудничества в области образования.

Совместные программы PhD и научное сотрудничество

Валентин Павлов выступил с докладом о совместных программах PhD как драйвере научно-технологического развития университетов. Он рассказал, что сотрудничество БГМУ с китайскими медицинскими вузами длится более десяти лет: начало было положено в 2013 году визитом делегации башкирского университета в Сычуаньский университет и его Западно-Китайскую больницу. В 2014 году при участии академика Ян Баофэна была создана Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов, в которую сегодня входят Харбинский медицинский университет, Сычуаньский, Наньчанский, Цзилиньский, Пекинский университеты, Медицинский университет Вэньчжоу и другие ведущие вузы КНР.

Один из главных результатов партнёрства — совместные программы подготовки научных кадров. БГМУ реализует программы PhD и постдокторантуры совместно с Харбинским медицинским университетом, Сычуаньским университетом и Медицинским университетом Вэньчжоу. Всего в программе PhD участвовали 44 обучающихся БГМУ.

«Мы выстраиваем эту систему с самого первого курса. Наши студенты получают возможность продолжить научную подготовку в китайских университетах. Такой формат позволяет не только получить знания, но и приобрести опыт работы в другой научной среде. Результаты видны и в публикациях: за 2017–2026 годы выпускники наших программ опубликовали 215 научных статей в международной базе Web of Science», — отметил Валентин Павлов.

Среди совместных проектов — Российско-китайский центр диагностики и лечения с использованием роботизированных технологий, созданный вместе с Цзилиньским университетом, а также проект с Медицинским университетом Вэньчжоу в рамках гранта Национального фонда естественных наук Китая на 2024–2026 годы.

Совместные исследования охватывают онкологию, кардиологию, фармакологию, психиатрию и другие направления. В частности, учёные ищут новые маркеры для раннего выявления онкологических заболеваний, разрабатывают подходы к лечению атеросклероза, изучают факторы, влияющие на мышление и поведение человека, а также новые методы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ещё одним направлением взаимодействия стала ежегодная международная хирургическая олимпиада БГМУ, в которой приняли участие более 100 студентов из китайских университетов.

Валентин Павлов подчеркнул, что совместные образовательные программы помогают готовить новое поколение учёных-медиков с опытом работы сразу в двух научных системах, и пригласил китайских партнёров посетить Уфу для обсуждения создания в России совместного образовательного, научного и лечебного центра.

Аддитивные технологии и персонализированная медицина

На Российско-Китайской научной конференции опыт БГМУ также представил доцент кафедры травматологии и ортопедии Азат Билялов. В секции «Медицинские технологии и искусственный интеллект» он выступил с докладом о применении аддитивных технологий в производстве биомедицинских имплантов.

Он рассказал о лаборатории аддитивных технологий, расположенной в Межвузовском студенческом кампусе, и о создании мультиматериальной платформы БГМУ. Её задача — разрабатывать медицинские импланты и другие изделия, подбирая материал и форму под конкретного пациента. Для этого учёные работают с несколькими современными материалами и технологиями, включая медицинскую керамику, высокопрочные полимеры и специальные покрытия.

«Современная медицина всё больше движется к индивидуальному подходу. Это значит, что имплант должен не просто подходить по размеру, но и учитывать особенности конкретного пациента. Мы работаем над технологиями, которые позволяют одновременно подобрать форму, материал и свойства поверхности изделия», — пояснил Азат Билялов.

По его словам, одно из перспективных направлений — создание комбинированных имплантов, которые выдерживают необходимую нагрузку, безопасно взаимодействуют с организмом и помогают тканям восстанавливаться.

В рамках конференции российские и китайские учёные представили разработки в области персонализированной медицины, биомедицинских имплантов, восстановления тканей, профилактики заболеваний, биоинженерии и новых материалов для медицинских изделий. Отдельные доклады были посвящены цифровой диагностике — в частности, раннему выявлению нарушений дыхания во сне и прогнозированию эффективности химиотерапии. Также исследователи поделились результатами изучения клеточного старения, восстановления тканей и действия лекарственных препаратов.

Башкирский государственный медицинский университет остается активным участником Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов. За время сотрудничества проведено более 200 совместных научных мероприятий и опубликовано более 100 совместных научных статей в высокорейтинговых журналах.

Источник и фото: Правительство РБ

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

#молодежьидети

#нацпроектмолодежьидети