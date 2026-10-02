В Башкортостане проходит Неделя ответственного отношения к сердцу

Медики напоминают, что здоровые привычки, сформированные смолоду, помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого необходимо не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю, сбалансированное питание с ограничением соли до 5 г в день, отказ от курения и алкоголя, а также регулярный контроль давления, пульса, холестерина и глюкозы.





— Сердечно-сосудистые катастрофы не происходят внезапно, Это результат накопления рисков. Отказ от лишней ложки соли, ежедневная получасовая прогулка и ежегодная диспансеризация снижают вероятность инфаркта почти вдвое, — отметили в министерстве здравоохранения Башкортостана.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.