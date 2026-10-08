Студентов Башкирии приглашают подать заявку на стипендию Президентского фонда

Участвовать в конкурсе могут студенты высших учебных заведений любой формы обучения – очной, очно-заочной и заочной. Профиль образования не имеет значения – подать заявку могут экологи, юристы, инженеры, педагоги, IT-специалисты. Главное требование – наличие плана развития конкретной ООПТ (федеральной, региональной или местной). Проект может быть исследовательским, практическим или просветительским, но его обязательная практическая часть должна длиться не менее семи дней. 10 победителей первого этапа с ноября 2026 по август 2027 года будут получать 30 000 рублей в месяц.



Прием заявок идет до 12 октября 2026 года. Подробная информация о критериях отбора и условиях участия размещена на официальном сайте программы https://xn--80aafibdckoc4cdfnh4ar6ui.xn--p1ai (заповеднаястипендия.рф) и в сообществе во «ВКонтакте» https://vk.ru/zapovednayastipendiya



Президентский фонд природы был создан указом Владимира Путина в марте 2025 года. Учредитель – Фонд президентских грантов, обладающий многолетним опытом поддержки социальных и экологических инициатив. Он уже провел два грантовых конкурса. Одним из недавних победителей в Башкортостане стала Дирекция по особо охраняемым природным территориям республики. В сентябре 2026 года проект по сохранению зубров в Мурадымовском ущелье получил одобрение и финансирование.



Член экспертного совета Президентского фонда природы, директор Национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов сообщил, что программа стипендий – это прямая инвестиция в будущее российской заповедной системы.



– Мы ищем не просто теоретиков, а практиков, которые уже в студенчестве готовы брать на себя ответственность за конкретные участки дикой природы. Опыт работы на базе ООПТ в течение недели и защита собственного проекта дают молодому специалисту реальное понимание отрасли и делают его востребованным кадром. Природа Башкортостана открывает огромные возможности неравнодушным специалистам. Используйте этот шанс, получайте стипендию и занимайтесь любимым делом, – отметил Владимир Кузнецов.

Автор текста: Эльвира Сафина

Фото: Минэкология Башкортостана