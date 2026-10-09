Башкирия получила 25 новых автобусов большого класса к Дню Республики

Ключи вручены директору Уфимского ПТП № 1 Дмитрию Сотникову, директору Уфимского ПТП № 3 Сергею Ильясову и директору Нефтекамского ПТП Альберту Нурисламову.

«Сегодня, в преддверии Дня республики, в преддверии 105-летия нашего флагмана пассажирских перевозок – «Башавтотранса» – мы вручаем ключи от современных удобных комфортабельных автобусов, произведённых на территории нашей республики. Эти новые 25 автобусов станут на самые востребованные пассажирские маршруты города Уфы и города Нефтекамска, – пояснил исполняющий обязанности премьер-министра правительства региона Александр Шельдяев.

Он добавил, что до конца года будет приобретено еще порядка 53 новых машин. Сегодня в республике всего более полутора тысяч современных комфортабельных автобусов.

Гендиректор АО «Башавтотранс» Надир Самиев поблагодарил руководство республики за поддержку:

«С поступлением этих автобусов мы улучшим регулярность на наших маршрутах, интервалы движения уменьшим. Это особенно важно сейчас, когда мы переходим на зимнее расписание».

Водитель Шухрат Очилов работает в «Башавтотрансе» 17 лет. По его словам, подобные автобусы хорошо себя показали, в том числе на дальних рейсах. «Машина удобная, надежная», – поделился он.

Его коллега Руслан Шангареев обратил внимание на оснащение нового транспорта:

«Автобусы комфортабельные и для пассажиров, и для водителя. Оснащены кондиционерами, пандусами, валидаторами бесконтактной оплаты. Они мягче, теплее зимой и прохладнее летом».

По словам Шангареева, аналогичные автобусы, поступившие с 2021 года, успешно эксплуатируются до сих пор.

Источник и фото: https://mgazeta.com