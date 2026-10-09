Наставник, который ведёт за собой: опыт, дисциплина и любовь к делу

Его история — путь от многолетней ответственной службы до победителя профессиональных конкурсов, где главным критерием становится любовь к детям.

От службы — к педагогике

Педагогический путь Дмитрия Витальевича начался в 2016 году. За плечами — годы работы в правоохранительной системе. На первый взгляд, переход из строгой служебной структуры в дополнительное образование — резкий поворот. Однако сам Дмитрий Витальевич считает иначе: «Работа с коллективом и работа с детьми требуют одного — ответственности за тех, кого ведёшь за собой».

Сегодня Дмитрий Витальевич — педагог высшей категории, куратор городского ресурсного центра. В «Городе талантов» он ведёт несколько направлений: объединения спортивной, культурно-исторической и прикладной направленности, включая карате.

Мастерство как основа доверия

Авторитет педагога в глазах воспитанников строится на его личных достижениях. Дмитрий Мосунов — обладатель 6-го дана по карате (стиль «Фудокан»), серебряный призёр чемпионата России и бронзовый призёр международных соревнований по всестилевому карате. Как инструктор по единоборствам, он учит ребят не только технике, но и дисциплине, выдержке, умению контролировать себя.

Его педагогический подход сочетает физическое развитие с культурным и гражданским воспитанием. Программа «Сагайдак» — это не просто спорт, а погружение в историю и традиции, которые помогают подросткам почувствовать связь с наследием своей страны.

Спорт, культура и командный дух

Педагогический стиль Дмитрия Витальевича выходит далеко за рамки спортивных залов. Он — человек широкой души и творческого склада. Умение играть на гармони, гуслях, кубызе и курае помогает ему знакомить детей с истоками национальной культуры. Походы в любую погоду, летние смены и экскурсии по музеям превращают процесс обучения в живое, увлекательное приключение.

Признание коллег

Талант и преданность делу Дмитрия Витальевича не остались незамеченными. В его копилке — победы в городских конкурсах «Педагог-мастер» и «Лучший методист года — 2024». Вершиной профессионального признания стал 2026 год. Дмитрий Мосунов победил на городском этапе одного из главных педагогических конкурсов, затем стал призёром республиканского этапа и представил свой регион на федеральном уровне. В сентябре 2026 года в Самаре, в рамках первого тура федерального финала, он вновь доказал: современный педагог — это стратег, практик и вдохновитель в одном лице.

В единстве — сила

Девиз Дмитрия Витальевича — «В единстве наша сила!» — стал не просто красивой фразой, а стержнем его работы. В его объединениях нет места разобщённости. Он учит детей работать в команде, поддерживать друг друга и понимать, что личный успех каждого — это вклад в общий успех.

Для коллег Дмитрий Мосунов — пример того, как можно успешно перенести опыт ответственной службы в современную педагогическую практику. Для родителей — надёжный наставник, которому можно доверить воспитание характера ребёнка. А для воспитанников — человек, который своим примером показывает: быть сильным значит быть полезным обществу.

Дмитрий Витальевич продолжает свой путь и доказывает, что любовь к детям — не просто слова, а жизненная позиция, которую он ежедневно подтверждает трудом, мудростью и верой в подрастающее поколение.

Автор: Равиля Юсупова.

Фото из личного архива Дмитрия Мосунова.

Источник и фото: https://mgazeta.com