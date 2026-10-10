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10 Октября , 12:29

В Башкортостане по проектам КРТ с 2023 года построили свыше 30 тыс. кв. м жилья

В Башкортостане по проектам комплексного развития территорий (КРТ) в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» введено в эксплуатацию более 30 тыс. кв. м недвижимости. КРТ – механизм, который позволяет быстрее вовлекать в оборот неэффективно используемые земли, в первую очередь под жилищное строительство. Этот инструмент обновления городской застройки работает в регионе с 2023 года и постепенно набирает темпы. Он предусматривает возведение современного жилья, а также объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Кроме того, программа включает расселение граждан из аварийных домов. В рамках этой работы оператор программы – Фонд развития территорий – частично компенсирует застройщикам затраты на снос ветхого фонда.

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В Башкортостане по проектам КРТ с 2023 года построили свыше 30 тыс. кв. м жильяВ Башкортостане по проектам КРТ с 2023 года построили свыше 30 тыс. кв. м жилья
В Башкортостане по проектам КРТ с 2023 года построили свыше 30 тыс. кв. м жилья

В настоящее время в республике заключено 50 договоров о КРТ на площади более 1,6 тыс. га. Градостроительный потенциал данных проектов составляет порядка 4,9 млн кв. м.

– Башкортостан занимает лидирующие позиции в стране по числу реализуемых проектов КРТ. По заключенным договорам планируется расселить более 230 тыс. кв. м аварийного и критериального жилья, уже расселено более 13 тыс. кв. м, – отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов.

В России с 2021 года по проектам КРТ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» построено 5,5 млн кв. м недвижимости, из них более 4,6 млн кв. м – жилье. Только за неполный 2026 год в стране введено свыше 1 млн кв. м жилья. К 2030 году проекты комплексного развития территорий должны составлять 10% от общего ввода жилья в стране.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство страны продолжает системную работу по созданию комфортных и современных условий для жизни. В том числе через механизм комплексного развития территорий, который всё активнее применяется в регионах.

– Этот инструмент позволяет обновлять города системно – вместе с жильем создавать современную социальную, коммунальную и дорожную инфраструктуру, избавляться от хаотичной точечной застройки и задавать новый стандарт среды для жизни, – подчеркнул Марат Хуснуллин.

По словам первого заместителя министра строительства и ЖКХ Александра Ломакина, КРТ является эффективным способом качественного обновления городского пространства.

– С марта 2025 года вступили в силу новые нормы, которые позволяют применять механизм к территориям с домами блокированной застройки и объектами ИЖС, а также закреплять в договорах обязательства по созданию инфраструктуры. Кроме того, по поручению главы государства проекты КРТ впервые получили федеральное финансирование. В программу вошли 37 субъектов — это регионы с низким уровнем бюджетной обеспеченности, а также территории, для которых разрабатываются индивидуальные программы социально-экономического развития, – добавил Александр Ломакин.

Автор текста: Эльвира Сафина

Фото: Минстрой Башкортостана

В Башкортостане по проектам КРТ с 2023 года построили свыше 30 тыс. кв. м жилья
В Башкортостане по проектам КРТ с 2023 года построили свыше 30 тыс. кв. м жилья
В Башкортостане по проектам КРТ с 2023 года построили свыше 30 тыс. кв. м жилья
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