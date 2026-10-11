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11 Октября , 04:55

Радий Хабиров возложил цветы к Монументу Дружбы в Уфе

11 октября в Уфе в честь Дня Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров возложил цветы к Монументу Дружбы.

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В торжественной церемонии также приняли участие председатель Государственного Собрания – Курултая республики Андрей Назаров, и.о. Премьер-министра Правительства Башкортостана Александр Шельдяев, руководители министерств и ведомств, почётные гости.

Памятник заложили в 1957 году, а его торжественное открытие состоялось в 1965 году. Он символизирует собой великую братскую дружбу русского и башкирского народов.

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В беседе с журналистами Радий Хабиров поздравил многонациональный народ Башкортостана с Днём Республики и отметил важнейшие достижения региона.

– Башкортостан уверенно идёт вперёд, это подтверждают цифры развития. За девять месяцев индекс промышленного производства вырос почти на семь процентов – это очень хороший результат. Мы завершили уборочную – если сложить зерновые и масличные культуры, уже получаем более 4,5 млн тонн. При этом не останавливаем инфраструктурные проекты – интенсивно идёт подготовка к началу работ на Южном обходе Уфы, буквально на днях открыли обновлённый парк Ленина. Живём, работаем, созидаем, – сказал Глава Республики. – Важно изучать опыт других регионов и стран. Именно так рождаются идеи для дальнейшего улучшения Башкортостана. И главное – нужно всё время держать глаза открытыми миру и постоянно учиться.
Источник: https://glavarb.ru
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