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12 Октября , 04:00

Семья из Башкортостана стала победителем Всероссийского конкурса

Многодетная семья Шабалиных из Давлекановского района Республики Башкортостан стала победителем федерального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2026» в номинации «Семья защитника Отечества». 

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Почётный диплом Шабалины получили 13 октября в Государственном Кремлёвском Дворце. Поддержка таких семей, сохранение традиционных ценностей и укрепление института семьи — в числе приоритетов национального проекта «Семья».

В семье Шабалиных мужество передаётся из поколения в поколение. Прадеды прошли Великую Отечественную войну, дед воевал в Афганистане, глава семьи Вячеслав Михайлович — ветеран боевых действий в Чечне. Сын Данил, участник специальной военной операции, награждён медалью «За отвагу» и посмертно — медалью «Суворова».

Мама, Светлана Алексеевна, воспитала детей настоящими патриотами. Уже семь лет она руководит родительским комитетом клуба «Купол». Её материнский подвиг отмечен наградами «Материнская доблесть» II и III степени и медалью «Женщина — мать нации».

«Помощь другим для Шабалиных — часть сегодняшней жизни семьи. С августа 2024 года супруги помогают нашим военнослужащим: закупают необходимое оборудование, готовят домашние обеды, собирают гуманитарную помощь и сами отвозят её бойцам. А день вручения награды совпал с днём рождения Вячеслава Михайловича. Вот такой подарок — вместе с супругой получить в Кремле диплом одной из лучших семей страны», — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ольга Кабанова.
 
Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. В 2026 году конкурс прошёл в десятый раз. Победители федерального этапа получают дипломы и памятные призы. В номинации «Семья защитника Отечества» награждаются семьи, члены которых проявили мужество и героизм при защите Родины.
 
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.
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