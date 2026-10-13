В Башкортостане расширяется применение беспилотников в сельском хозяйстве

По итогам полевых работ 2026 года с помощью агродронов химическими препаратами обработали 96,4 тыс. гектаров сельхозугодий — почти в четыре раза больше, чем в 2025 году, когда показатель составлял 25,7 тыс. гектаров.



Также беспилотники использовали для подкормки сельскохозяйственных культур на площади 5 тыс. гектаров и обследования ещё 350 гектаров полей.



Сегодня на балансе сельхозпредприятий республики находится 58 беспилотников для обследования полей и обработки сельхозугодий. Парк техники пополняют и организации, оказывающие услуги с применением агродронов. С начала года организации приобрели ещё 8 тяжёлых агродронов взлётной массой более 30 килограммов.

Источник: Министерство промышленности и энергетики Республики Башкортостан.