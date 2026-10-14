В Уфе после реконструкции открыли обновлённый парк имени Ленина

В парке обновили два исторических фонтана, которые теперь работают в светомузыкальном режиме, восстановили входную арку с колоннами из натурального камня. Здесь появились новые прогулочные маршруты, амфитеатр со сценой, три скульптуры — «Крылья», «Лента» и «Спираль», а также спортивные и детские площадки. Для любителей активного отдыха обустроили памп-трек и беговые дорожки протяжённостью 1 200 метров. Для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали инклюзивную игровую площадку.





Реконструкция затронула и озеленение территории. В парке разбили 22 цветника, пересадили 84 дерева и высадили ещё 108. Для посетителей установили скамейки, парковые качели и батуты. Также обновили освещение и дорожное покрытие, смонтировали систему видеонаблюдения. На территории будет работать кафе.



При реконструкции сохранили и обновили исторические элементы, в том числе памятные стелы, посвящённые наградам Башкирской АССР. Обновлённый парк сохранит связь поколений и станет любимым местом горожан и гостей города. Таким образом, пространство включает современные удобства и сохраняет историческую значимость.

Источник и фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.