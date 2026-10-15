Делегация Башкортостана приняла участие в слёте амбассадоров

В нем приняли участие 500 человек из 86 регионов России: студенты колледжей и техникумов, их кураторы-преподаватели и представители молодежных медиацентров СПО.



От Республики Башкортостан в слете участвовали 15 студентов и 4 куратора-амбассадора из следующих образовательных организаций:

— Бирский медико-фармацевтический колледж

— Уфимский машиностроительный колледж

— Уфимский художественно-промышленный колледж

— Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

— Уфимский топливно-энергетический колледж

— Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж

— Нефтекамский машиностроительный колледж

— Нефтекамский многопрофильный колледж



Приветствие участникам направил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он отметил, что амбассадоры первыми рассказывают школьникам о востребованных профессиях, ведущих предприятиях и возможностях кластеров.



Программа слета была насыщенной: мастер-классы, тренинги, практикумы, открытый диалог о миссии проекта, акция «СПО — сила единства!». Участники обменялись лучшими практиками и определили новые форматы работы.

Источник: Министерство просвещения Республики Башкортостан.