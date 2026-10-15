+13 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
15 Октября , 04:42

Делегация Башкортостана приняла участие в слёте амбассадоров

С 7 по 9 октября в Грозном состоялся V Молодежный слет амбассадоров «Профессионалитета» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». 

Добавить в предпочтительные источники Google
Делегация Башкортостана приняла участие в слёте амбассадоровДелегация Башкортостана приняла участие в слёте амбассадоров
Делегация Башкортостана приняла участие в слёте амбассадоров

В нем приняли участие 500 человек из 86 регионов России: студенты колледжей и техникумов, их кураторы-преподаватели и представители молодежных медиацентров СПО.

От Республики Башкортостан в слете участвовали 15 студентов и 4 куратора-амбассадора из следующих образовательных организаций:
— Бирский медико-фармацевтический колледж
— Уфимский машиностроительный колледж
— Уфимский художественно-промышленный колледж
— Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности
— Уфимский топливно-энергетический колледж
— Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж
— Нефтекамский машиностроительный колледж
— Нефтекамский многопрофильный колледж

Приветствие участникам направил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он отметил, что амбассадоры первыми рассказывают школьникам о востребованных профессиях, ведущих предприятиях и возможностях кластеров.

Программа слета была насыщенной: мастер-классы, тренинги, практикумы, открытый диалог о миссии проекта, акция «СПО — сила единства!». Участники обменялись лучшими практиками и определили новые форматы работы.

 

Источник: Министерство просвещения Республики Башкортостан.

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru