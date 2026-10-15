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15 Октября , 01:00

Глава Башкирии поддержал интеграцию Финуниверситета в кампус и IQ-парк

Студенты Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве России во время встречи Главы региона с лидерами студенческого самоуправления спросили о возможности интеграции в инфраструктуру Межвузовского кампуса, в том числе создании совместных лабораторий и представительства в IQ-парке.

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Глава Башкирии поддержал интеграцию Финуниверситета в кампус и IQ-паркГлава Башкирии поддержал интеграцию Финуниверситета в кампус и IQ-парк
Глава Башкирии поддержал интеграцию Финуниверситета в кампус и IQ-парк

«Кампус и IQ-парк — для всех вузов. Мы не рассматриваем вас как отдельный филиал, вы наши, вы учитесь здесь, заканчиваете обучение и трудоустраиваетесь в республике. Я с большим удовольствием поддержу интеграцию Финансового университета. Нужно определить ваши потребности и сформулировать конкретные предложения.

Мы готовы вместе работать, но важна и ваша энергия, чтобы созданная инфраструктура была востребована», — сказал Радий Хабиров.

Фото: соцсети Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова | МАКС.

Источник: ИА "Башинформ".

Автор:Ирина Петрова
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