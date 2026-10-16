Владимир Путин наградил народного артиста Башкортостана Аскара Абдразакова

Указом президента Российской Федерации Аскар Абдразаков, артист‑вокалист Башкирского государственного театра оперы и балета, удостоен почётного звания «Народный артист Российской Федерации».

Тем же документом Минияр Маннанов, возглавляющий сельское поселение Янурусовского сельсовета Ишимбайского района, получил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ».

Кроме того, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён Евгений Ефремов — начальник цеха Белорецкого филиала ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» («Радиотелевизионный передающий центр Республики Башкортостан»).

Источник и фото: Кремлин.ру