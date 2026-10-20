+8 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Новости
20 Октября , 05:00

Российские сварщики стали лучшими в мире

Национальная сборная России заняла 1 место на международных соревнованиях профессионального мастерства в области сварки – Arc Cup International Welding Competition в Китае.

Добавить в предпочтительные источники Google
Российские сварщики стали лучшими в миреРоссийские сварщики стали лучшими в мире
Российские сварщики стали лучшими в мире

В составе сборной победитель и призер конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» – Валентин Ольховский из Югры и Ринат Изикаев из Башкирии.

Российская команда соревновалась с участниками из 11 стран. В итоге – первое место.

Для Валентина и Рината этот результат стал продолжением их выступления на федеральном этапе «Лучшего по профессии». В сентябре они заняли первое и второе места среди сильнейших сварщиков страны.

Теперь к российским наградам добавилась международная.

Национальное агентство контроля сварки формировало российскую сборную, в которую вошли 20 лучших специалистов страны. В этом году агентство не только собрало команду, но и выступило генеральным партнером конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик».

И это уже четвертая победа российской сборной на соревнованиях такого уровня. Ранее команда занимала первое место в 2017, 2019 и 2023 годах.

Поздравляем Валентина, Рината и всю российскую сборную с победой!

#минтруд #минтруд_работа #ЛучшийпоПрофессии

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru