Российские сварщики стали лучшими в мире

В составе сборной победитель и призер конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» – Валентин Ольховский из Югры и Ринат Изикаев из Башкирии.



Российская команда соревновалась с участниками из 11 стран. В итоге – первое место.



Для Валентина и Рината этот результат стал продолжением их выступления на федеральном этапе «Лучшего по профессии». В сентябре они заняли первое и второе места среди сильнейших сварщиков страны.



Теперь к российским наградам добавилась международная.



Национальное агентство контроля сварки формировало российскую сборную, в которую вошли 20 лучших специалистов страны. В этом году агентство не только собрало команду, но и выступило генеральным партнером конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик».



И это уже четвертая победа российской сборной на соревнованиях такого уровня. Ранее команда занимала первое место в 2017, 2019 и 2023 годах.



Поздравляем Валентина, Рината и всю российскую сборную с победой!



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