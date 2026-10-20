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20 Октября , 07:00

В Башкортостане развиваются электронные сервисы поддержки участников СВО

В Республике Башкортостан активно развиваются электронные сервисы с мерами поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

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 Для удобства онлайн-услуги собраны в единые разделы как на федеральном портале Госуслуг, так и на региональном.

Основными мерами поддержки, которыми могут воспользоваться участники СВО и члены их семей в электронном виде, являются:

Компенсация расходов на газификацию

Компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги

Льготное посещение культурных мероприятий

Зачисление в образовательные учреждения среднего и специального образования

Предоставление земельного участка

Зачисление в первоочередном порядке в школы и сады

Обеспечение бесплатным горячим питанием в школе

Освобождение от платы за детский сад

Освобождение от оплаты за присмотр в группах продленного дня

Бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте

Федеральный портал Госуслуг предлагает меры поддержки в виде раздела «Меры поддержки для защитников Отечества» (https://www.gosuslugi.ru/fzo?utm_source=main&utm_medium=banner&utm_campaign=fzo&okato=80000000000&regionId=49&recipient=0&directions=0&level=0&pageNum=1). Здесь собраны сервисы для действующих участников СВО, ветеранов боевых действий, а также семей погибших бойцов.

В разделе размещены федеральные и региональные услуги, инструкции, ответы на часто задаваемые вопросы, а также форма обратной связи.

- Одной из главных задач государства в настоящее время это поддержка наших защитников и их семей. Наше ведомство во взаимодействии с профильными органами постоянно создает и оптимизирует электронные сервисы для того чтобы получение мер поддержки было максимально удобным, понятным и сокращались ненужные бюрократические процедуры, - прокомментировал министр цифрового развития госуправления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.

На региональном портале Госуслуг (https://gosuslugi.bashkortostan.ru/#/catalog/lifeSituations) меры поддержки собраны в виде 6 «жизненных ситуаций»:

Члены семьи участников СВО;

Меры поддержки для участников СВО;

Психологическая помощь для участников СВО и членов его семьи;

Как участнику СВО и членам его семьи получить необходимые документы;

Дети участников СВО;

Помощь в получении образовательных льгот участникам СВО и членам их семей.

Раздел с мерами поддержки на Госуслугах Башкортостана позволяет решить возникшую жизненную ситуацию в виде последовательных шагов с рекомендациями по способам подачи документов, ссылками на полезные сервисы и ответами на вопросы.

Справочно

Создание и развитие электронных сервисов с мерами поддержки участников СВО и членов их семей реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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