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Политика
23 Октября , 09:03

В правительстве России произошли масштабные изменения

Президент России Владимир Путин подписал ряд значимых указов, которыми внесены изменения в структуру руководства страны.

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В правительстве России произошли масштабные измененияВ правительстве России произошли масштабные изменения
В правительстве России произошли масштабные изменения

Одно из главных решений — учреждение должности вице‑премьера — министра финансов. Её занял Антон Силуанов, который продолжит возглавлять Министерство финансов и одновременно будет исполнять обязанности заместителя председателя правительства. В результате общее число федеральных вице‑премьеров выросло с 10 до 11.

Также указом произведены следующие кадровые назначения:

  • Юрий Трутнев стал помощником президента — он освобождён от обязанностей вице‑премьера и полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе;
  • Дмитрий Ядров назначен министром транспорта РФ;
  • Андрей Никитин получил должность вице‑премьера, в сферу ответственности которого входит транспортная отрасль;
  • Ирина Окладникова назначена вице‑премьером — руководителем аппарата кабинета министров;
  • Олег Кожемяко занял пост вице‑премьера — полномочного представителя президента в ДФО.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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