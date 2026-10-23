В правительстве России произошли масштабные изменения

Одно из главных решений — учреждение должности вице‑премьера — министра финансов. Её занял Антон Силуанов, который продолжит возглавлять Министерство финансов и одновременно будет исполнять обязанности заместителя председателя правительства. В результате общее число федеральных вице‑премьеров выросло с 10 до 11.

Также указом произведены следующие кадровые назначения:

Юрий Трутнев стал помощником президента — он освобождён от обязанностей вице‑премьера и полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе;

Дмитрий Ядров назначен министром транспорта РФ;

Андрей Никитин получил должность вице‑премьера, в сферу ответственности которого входит транспортная отрасль;

Ирина Окладникова назначена вице‑премьером — руководителем аппарата кабинета министров;

Олег Кожемяко занял пост вице‑премьера — полномочного представителя президента в ДФО.

Источник и фото: ИА «Башинформ»