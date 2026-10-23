В правительстве России произошли масштабные изменения

Одно из главных решений — учреждение должности вице‑премьера — министра финансов. Её занял Антон Силуанов, который продолжит возглавлять Министерство финансов и одновременно будет исполнять обязанности заместителя председателя правительства. В результате общее число федеральных вице‑премьеров выросло с 10 до 11.
Также указом произведены следующие кадровые назначения:
- Юрий Трутнев стал помощником президента — он освобождён от обязанностей вице‑премьера и полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе;
- Дмитрий Ядров назначен министром транспорта РФ;
- Андрей Никитин получил должность вице‑премьера, в сферу ответственности которого входит транспортная отрасль;
- Ирина Окладникова назначена вице‑премьером — руководителем аппарата кабинета министров;
- Олег Кожемяко занял пост вице‑премьера — полномочного представителя президента в ДФО.
Источник и фото: ИА «Башинформ»