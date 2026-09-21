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Природа и мы
21 Сентября , 04:03

В Башкирии живет ёж с безупречным чувством времени

В Буздякском районе, в деревне Копей‑Кубово, ёж стал незваным, но регулярным гостем во дворе местных жителей — он приходит пить молоко вместе с кошками. Об этом рассказали в пресс‑службе Министерства природопользования и экологии Башкирии. Необычного постояльца запечатлел на фото дачник и охотник Виталий Гусев.

В Башкирии живет ёж с безупречным чувством времениВ Башкирии живет ёж с безупречным чувством времени
В Башкирии живет ёж с безупречным чувством времени

По словам представителей минэкологии, ёжик появляется каждый вечер строго в одно и то же время — ровно тогда, когда коровы возвращаются с пастбища, а хозяева выносят кошкам миску с парным молоком. «Маленький хитрец будто сверяет часы по стаду: он давно понял, что вечерняя дойка — это и его гарантированный ужин», — отметили в ведомстве.

У животного отлично выработаны биологические ритмы: как типичный представитель сумеречной и ночной фауны, ёж подстраивает свою активность под окружающую обстановку. Если еду регулярно оставляют в определённый час, зверёк быстро запоминает этот распорядок и начинает приходить чуть раньше срока. При этом он ориентируется вовсе не на время, а на привычные сигналы среды — звуки двора, запахи, перемещения людей и других животных. Благодаря этому ежи становятся своеобразными «живыми хронометрами» — очень чуткими к ритмам окружающего мира.

Стоит помнить, что молоко — вовсе не естественная часть рациона ежа. В дикой природе эти животные питаются насекомыми, слизнями, дождевыми червями, а порой и мелкими грызунами или лягушками. Взрослым ежам молоко может навредить: из‑за особенностей пищеварения оно нередко провоцирует расстройство желудка. Так что, хотя желание угостить колючего гостя идёт от доброго сердца, такое лакомство скорее навредит зверьку, чем принесёт пользу.

Источник: ИА «Башинформ»
Фото: из личного архива Виталия Гусева

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