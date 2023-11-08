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8 Ноября , 18:39

Друзья, встречайте первого победителя среди подписчиков «СР»

Первым призёром среди подписчиков газеты «Стерлитамакский рабочий» стала Гузель Гимранова. Ей досталась электровафельница, что очень приятно, ведь, как многие женщины, наша собеседница любит готовить.

Друзья, встречайте первого победителя среди подписчиков «СР»
Друзья, встречайте первого победителя среди подписчиков «СР»

Первым призёром среди подписчиков газеты «Стерлитамакский рабочий» стала Гузель Гимранова. Ей досталась электровафельница, что очень приятно, ведь, как многие женщины, наша собеседница любит готовить.

Гузель Варатовна – медицинская сестра с 39-летним стажем. Четыре года она посвятила общественной деятельности: работала в секторе учёта горкома комсомола. Это было интересное время, отмечает наша гостья.

– «Стерлитамакский рабочий» я читаю с детства, – говорит Гузель Варатовна. – Знаю всех редакторов газеты, помню имена многих корреспондентов, с некоторыми знакома лично. Люблю читать новости, статьи об истории города и медицине, «Литературную страницу». Узнала о программе «Башкирское долголетие», об изменениях в законах и т.д.

Желаю газете верных подписчиков, чтобы она и дальше жила и развивалась, а горожане побольше читали и сохраняли в себе доброту.

Друзья, встречайте первого победителя среди подписчиков «СР»
Друзья, встречайте первого победителя среди подписчиков «СР»
Друзья, встречайте первого победителя среди подписчиков «СР»
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"Стерлитамакский рабочий"

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