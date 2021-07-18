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Мальчику из Башкирии нужна помощь
Новости
Сегодня, 10:45
В Башкирии начал работать отдел по расследованию врачебных ошибок
Новости
Сегодня, 09:18
В Башкирии мальчик на велосипеде врезался в «ГАЗель»
Новости
Вчера, 21:40
В Башкирии утонули парень и девушка
Новости
Вчера, 19:43
В Башкирии трагедиям на воде противопоставляются профилактические рейды
Новости
13 Июля , 19:45
Прогноз погоды на 18 июля
Общие статьи
Вчера, 19:31
Свет и тени фестиваля
Общие статьи
Вчера, 15:10
В Башкирии продолжает гореть лес
Новости
Вчера, 15:00
18 час
назад
Юноши Стерлитамака завершили учёбу в лучших военных вузах России
Новости
Вчера, 14:57
Шесть опасностей лета для наших детей
Общие статьи
Вчера, 14:50
Брифинг Владимира Куликова
Общество
Вчера, 13:55
В Башкирии стартует конкурс «Лучший МФЦ»
Новости
Вчера, 13:10
В Башкирии общение женщины с соседом закончилось нападением с применением ножа и кражей денег
Новости
Вчера, 11:45
В Стерлитамаке подведены итоги спартакиады среди ребят, отдыхающих в загородных лагерях
Новости
Вчера, 11:20
Сегодня в Башкирии возможны осадки в виде града
Новости
Вчера, 11:06
В Башкирии действуют ученические агитбригады по ПДД
Новости
Вчера, 10:41
В Башкирии начал работать единый электронный лист ожидания вакцинации против COVID-19
Новости
Вчера, 10:10
Развитие семейной молочной фермы в Мелеузовском районе рассмотрели на очередном "Предпринимательском часе"
Нацпроекты
Вчера, 10:00
Владимир Путин ответил на вопросы о статье «Об историческом единстве русских и украинцев»
Политика
Вчера, 10:00
В Башкирии подать документы в вуз теперь можно через «Госуслуги»
Новости
Вчера, 09:15
Нацпроект "Образование": В Башкортостане состоялась встреча с представителями образовательных организаций в рамках мероприятий по содействию в трудоустройстве выпускников
Нацпроекты
Вчера, 09:00
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