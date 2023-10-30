Вадим Захаров: «Мы создаём научно-образовательную корпорацию»

— Кстати, о проекте «Приоритет 2030». Напомним нашим читателям, что по нему университеты получили значительные средства на техническое оснащение, ремонт помещений. Что в рамках этого проекта в 2023 году было еще сделано в Уфимском университете

— С точки зрения развития кампусной политики, мы отремонтировали свыше 1500 квадратных метров общественных пространств. Концепции разрабатывали вместе с самими ребятами, чтобы это были места, где им было бы комфортно заниматься и проводить свободное время.

Запустили и крупный проект реконструкции четырехэтажного здания бывшей столовой. Функционально в ней необходимости уже не было, так как во всех корпусах сегодня есть сеть буфетов. Здесь мы создаем новое пространство под рабочим названием «Дом студента». В нем будут заниматься творческие коллективы, разместятся студия звукозаписи, фитнес-зал, кафе, библиотека и другие локации, где можно будет учиться, общаться, проводить свободное время. Предполагаем, что он будет работать круглосуточно. Уже отремонтировали первый этаж, а запустить планируем в следующем году.

Кроме того, в декабре этого года, когда будет сдана первая очередь Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ, мы зайдем в него на площади в пять тысяч квадратных метров.