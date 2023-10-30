Вадим Захаров: «Мы создаём научно-образовательную корпорацию»
Как первый год жизни Уфимского университета науки и технологий изменил вуз?
1 ноября исполняется год с момента официального создания УУНиТ. Мы поговорили с его ректором Вадимом Захаровым о том, каким он был для самого большого вуза Башкирии, как изменилась жизнь студентов и научного сообщества и что их ждет в ближайшем будущем.
— Вадим Петрович, вы достаточно долго готовились к объединению двух вузов-предшественников Уфимского университета. И вот уже год, как он существует. Завершились ли все процедуры по объединению, или какой-то процесс еще идет?
— С точки зрения формирования университета как организации, действующей по всем направлениям, все процедуры завершены. Лицензии получены, диссертационные советы продолжают свою деятельность. Осталось получить буквально одну лицензию — медицинскую, она в процессе оформления.
Остальные мероприятия, необходимые для полноценного функционирования университета, мы завершили. Дальше проводим текущие мероприятия по оптимизации организационной структуры, формированию новых ее элементов, лабораторий. Но это уже не связано с объединением, это текущая деятельность, направленная на повышение эффективности функционирования.
— Если говорить об итогах года работы вуза, на какие главные моменты вы обратили бы внимание?
— Важно, что мы не снизили темпы участия вуза в крупных федеральных проектах — «Передовые инженерные школы», «Приоритет 2030». Более того, добавились дополнительные федеральные проекты, к которым мы присоединились уже в формате нового университета. Это проект «Код будущего», направленный на формирование цифровых компетенций у школьников. Уфимский университет — единственный его оператор в республике.
Кроме того, за это время к нам пришли ученые, которые открывают в университете новые направления.
— Что это за направления?
— Мы активно участвуем в приоритетных направлениях развития науки и образования, связанных с повышением технологического суверенитета страны. Такие задачи поставлены сегодня правительством России. Например, в проекте производства обрабатывающих станков. В рамках проекта «Приоритет 2030» приобретаем оборудование для электрохимических станков и пригласили эксперта из Москвы, который будет развивать эту область; выходим на конкретных потребителей этих станков.
Уникальные направления Уфимского университета науки и технологий одной строкой
✔ Военный учебный центр.
✔ Студенческое конструкторское бюро.
✔ Гоночная команда Ugatu racing team — уникальный проект университета, где студенты занимаются созданием гоночных болидов от проекта до готового образца.
✔ «Крылья Ростеха».
✔ Инженерные классы.
✔ Многофункциональный студенческий офис.
✔ Два авиатренажера. УУНиТ — единственный вуз, который способствует развитию авиаотрасли страны и взаимодействует с ней.
✔ Единственный вуз региона, имеющий свой авиапарк. На загородной площадке лабораторно-испытательного комплекса (ЛИК) «Аэропорт» — стоянка настоящих современных боевых и гражданских самолетов и вертолетов.
✔ Суперкомпьютер вуза является наиболее мощной вычислительной системой в Башкортостане и входит в пятерку сильнейших Приволжского федерального округа.
✔ Музей конструкции авиационных двигателей — их всего два в вузах России.
✔ Уфимский университет — пожалуй, единственный вуз в республике с таким количеством музеев. Это зоологический и геологический музеи, а также целый музейный комплекс, в составе которого еще три музея, хранящие историю нашего края: Музей истории БашГУ, Музей археологии имени Н.А. Мажитова и Этнографический музей имени Р.З. Янгузина.
✔ Отдел развития студенческого творчества объединяет около 30 творческих коллективов и клубов по интересам, семь из которых имеют звания народных. В УУНиТ успешно функционируют сразу три студенческих театра: на русском, башкирском и татарском языках.
— Кстати, о проекте «Приоритет 2030». Напомним нашим читателям, что по нему университеты получили значительные средства на техническое оснащение, ремонт помещений. Что в рамках этого проекта в 2023 году было еще сделано в Уфимском университете
— С точки зрения развития кампусной политики, мы отремонтировали свыше 1500 квадратных метров общественных пространств. Концепции разрабатывали вместе с самими ребятами, чтобы это были места, где им было бы комфортно заниматься и проводить свободное время.
Запустили и крупный проект реконструкции четырехэтажного здания бывшей столовой. Функционально в ней необходимости уже не было, так как во всех корпусах сегодня есть сеть буфетов. Здесь мы создаем новое пространство под рабочим названием «Дом студента». В нем будут заниматься творческие коллективы, разместятся студия звукозаписи, фитнес-зал, кафе, библиотека и другие локации, где можно будет учиться, общаться, проводить свободное время. Предполагаем, что он будет работать круглосуточно. Уже отремонтировали первый этаж, а запустить планируем в следующем году.
Кроме того, в декабре этого года, когда будет сдана первая очередь Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ, мы зайдем в него на площади в пять тысяч квадратных метров.
— Что даст университету включенность в жизнь кампуса?
— Напомню, что всего в России сейчас строится около 30 кампусов. Территориально они охватят всю карту страны и сформируют своего рода сеть научно-образовательных точек роста. Это будут центры притяжения талантливых студентов, преподавателей и ученых. Со временем у каждого кампуса появится свой профиль, а на определенном этапе они начнут взаимодействовать друг с другом.
Очень хорошо, что кампус будет и у нас, в Башкирии. Он изменит облик не только Уфы, но и республики. А главное, повлияет на образовательную миграцию: уверен, что он снизит поток миграции выпускников школ за пределы региона, которые будут поступать в местные вузы, а также привлечет внимание талантливых молодых людей из других регионов страны и из-за рубежа. Мы сегодня активно работаем над тем, чтобы наш университет стал частью этого центра кристаллизации умов, талантов, открытий и интеллектуальной активности.
— А какие лаборатории Уфимского университета туда переедут?
— В этом году заводим в кампус лаборатории, связанные с двумя нашими стратегическими проектами. Первый — «Здоровое долголетие»: это лаборатории, связанные с генетикой, фармакогенетикой, ранней диагностикой социально значимых заболеваний. Второй проект — «Дизайн функциональных материалов». Над ним работают лаборатории, связанные с развитием фотоники, разработкой чипов, новых механизмов и инструментов передачи сигнала. Сегодня это очень актуальное направление: России ограничили доступ к чипам, и эта ниша свободна.
Также планируем развернуть в кампусе Центр киберспорта и спортивного программирования; ему будет отведен целый этаж. Это сегодня очень перспективное и востребованное у молодежи направление. Вы знали, например, что студентам, которые обучаются по специальностям, связанным с информационными технологиями, нет необходимости сегодня заниматься традиционной физкультурой? Им вместо этих пар засчитывается киберспорт.
Наша университетская команда по киберспорту, кстати, занимает призовые места не только на республиканских, но и на всероссийских соревнованиях. Так что, думаю, новый центр будет востребован и у студентов, и у школьников.
— Как, кстати, вы сами относитесь к тому, что компьютерные игры стали считаться видом спорта? В обществе до сих пор неоднозначное мнение по этому поводу...
— Действительно, это необычно. Но это реальность. Раньше мы смотрели на своих детей и требовали от них бросить компьютерные игры. А сегодня все страны, и Россия в том числе, активно занимаются разработкой беспилотных летательных аппаратов. Мальчишки, которые вчера играли в стрелялки, сегодня с помощью компьютерного симулятора управляют дронами. И их компетенции — одна из составляющих обороноспособности страны.

Кроме того, сегодня активно продвигается фиджитал-спорт, и мы в этом направлении тоже участвуем. Здесь совмещаются симуляция игры на компьютере и физическая активность в привычном понимании. Например, гонки: сначала парень участвует в компьютерной игре-гонке на болидах, а потом пересаживается за руль настоящего картинга. Такая же история с футболом, стрельбой. Фиджитал-спорт развивает комплексно: и умственно, и физически.
— Как за год существования Уфимского университета изменилась жизнь студентов и преподавателей? Я имею в виду материальный аспект: стипендии, зарплаты.
— Если говорить о студенческих стипендиях, их размер принципиально не поменялся. Но мы сегодня стараемся создать условия, чтобы студенты не только качественно учились, но и занимались спортом, творчеством, а также предпринимательством. По результатам нашего стратегического проекта «Предпринимательская инициатива» около 80 студентов получили гранты по своим стартапам — один миллион рублей на реализацию каждого.
И, конечно, мы меняем инфраструктуру, делаем ремонт, закупаем оборудование, чтобы у студентов была возможность более плодотворно проводить время в стенах университета.
Что касается преподавателей, то мы непрерывно повышаем среднюю зарплату, это наша стратегическая задача. В этом году она выше, чем в прошлом в двух университетах — предшественниках УУНиТ.
— В Уфимском университете большое внимание уделяется науке. В этом году были сделаны какие-то интересные научные открытия?
— Мы постоянно генерируем что-то новое. Если говорить о техническом направлении, на развитие которого сегодня направлено особое внимание государства, то могу сказать, что мы сегодня лидеры в разработке авиационных поршневых двигателей. Много разработок — в области электрических и гибридных двигателей, а также в области генетики. Так, в этом году наши ученые разработали чип для диагностики одного из наследственных заболеваний.
— Традиционный вопрос — о планах на будущее.
— Все они прописаны в наших программах развития: университета в целом в рамках программы «Приоритет 2030» и проекта Передовых инженерных школ. В конечном итоге наша задача — создать научно-образовательную корпорацию, которая не только дает образование, но и активно занимается наукой и влияет на трансформацию региона в части повышения качества жизни населения, появления новых технологий и технических решений.
— И последний вопрос. Уфимцы недавно заметили, что название «Башкирский государственный университет» пропало с фасада главного корпуса на ул. Заки Валиди. Понимаем, что это закономерный процесс. Но люди задаются вопросом: когда появится новое название?
— Да, вы правильно заметили, что с фасада демонтировали надпись «Башкирский государственный университет» и совсем скоро появится новая надпись «УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ». Улица Заки Валиди, 32 — это юридический адрес нового вуза и новый сильный, надежный бренд на карте науки Республики Башкортостан и Российской Федерации.

Кстати, надпись на фасаде корпуса на улице Карла Маркса, 12 — «Уфимский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе» — сохранится. Потому что многие корпуса Уфимского университета являются объектами культурного наследия регионального значения.

Текст: Мария Сныткина.

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Верстка: Валерия Любина.

31.10.2023 г.

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