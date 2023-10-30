Вадим Захаров: «Мы создаём научно-образовательную корпорацию»

Уникальные направления Уфимского университета науки и технологий одной строкой
✔ Военный учебный центр.
✔ Студенческое конструкторское бюро.
✔ Гоночная команда Ugatu racing team — уникальный проект университета, где студенты занимаются созданием гоночных болидов от проекта до готового образца.
✔ «Крылья Ростеха».
✔ Инженерные классы.
✔ Многофункциональный студенческий офис.
✔ Два авиатренажера. УУНиТ — единственный вуз, который способствует развитию авиаотрасли страны и взаимодействует с ней.
✔ Единственный вуз региона, имеющий свой авиапарк. На загородной площадке лабораторно-испытательного комплекса (ЛИК) «Аэропорт» — стоянка настоящих современных боевых и гражданских самолетов и вертолетов.
✔ Суперкомпьютер вуза является наиболее мощной вычислительной системой в Башкортостане и входит в пятерку сильнейших Приволжского федерального округа.
✔ Музей конструкции авиационных двигателей — их всего два в вузах России.
✔ Уфимский университет — пожалуй, единственный вуз в республике с таким количеством музеев. Это зоологический и геологический музеи, а также целый музейный комплекс, в составе которого еще три музея, хранящие историю нашего края: Музей истории БашГУ, Музей археологии имени Н.А. Мажитова и Этнографический музей имени Р.З. Янгузина.
✔ Отдел развития студенческого творчества объединяет около 30 творческих коллективов и клубов по интересам, семь из которых имеют звания народных. В УУНиТ успешно функционируют сразу три студенческих театра: на русском, башкирском и татарском языках.