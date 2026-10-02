Жители Башкирии интересуются службой в батальоне имени Мусы Гареева

По словам члена штаба, ветерана боевых действий Бориса Гордеева, рейтинг подразделения дроноводов с каждым днём всё выше. Эти задачи могут выполнять здоровые мужчины от 18 до 35 лет, в том числе студенты. Но контракт могут подписать и те, кто старше: они будут водителями, механиками, электриками. Батальон будет располагаться на безопасном расстоянии от линии фронта, контракт заключается на год, обучаются дроноводы не меньше месяца.

Формирование батальона находится на контроле главы региона, бойцы будут обеспечены всем необходимым.