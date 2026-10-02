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2 Октября , 13:43

Жители Башкирии интересуются службой в батальоне имени Мусы Гареева

В Башкортостане формируется батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

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Жители Башкирии интересуются службой в батальоне имени Мусы ГарееваЖители Башкирии интересуются службой в батальоне имени Мусы Гареева
Жители Башкирии интересуются службой в батальоне имени Мусы Гареева

По словам члена штаба, ветерана боевых действий Бориса Гордеева, рейтинг подразделения дроноводов с каждым днём всё выше. Эти задачи могут выполнять здоровые мужчины от 18 до 35 лет, в том числе студенты. Но контракт могут подписать и те, кто старше: они будут водителями, механиками, электриками. Батальон будет располагаться на безопасном расстоянии от линии фронта, контракт заключается на год, обучаются дроноводы не меньше месяца. 

Формирование батальона находится на контроле главы региона, бойцы будут обеспечены всем необходимым.

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