+17 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Актуально
14 Сентября , 04:12

Для школьников запустили телефонную линию психологической помощи

11 сентября, министр просвещения России Сергей Кравцов запустил единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия». Обратиться за поддержкой можно бесплатно по номеру 8‑800‑707‑02‑01 — услуга доступна школьникам, родителям и педагогам, столкнувшимся с трудностями в образовательной среде.

Для школьников запустили телефонную линию психологической помощиДля школьников запустили телефонную линию психологической помощи
Для школьников запустили телефонную линию психологической помощи

Работа линии организована на базе Федерального координационного центра Московского государственного психолого‑педагогического университета (МГППУ). Консультации проводят профессиональные психологи‑консультанты с профильной подготовкой. Все обращения обрабатываются конфиденциально, а кроме телефонной связи оставить сообщение можно через специальную форму на сайте МГППУ.

Спектр вопросов, по которым оказывают помощь, достаточно широк: это и адаптация в школе, и проблемы с мотивацией, и переживания из‑за успеваемости, и конфликты со сверстниками или взрослыми, и сложности во взаимодействии родителей со школой, и личные переживания — например, отсутствие друзей или неразделённая любовь. Помимо психологической поддержки, специалисты предоставляют информационную и координационную помощь.

Сергей Кравцов подчеркнул важность своевременного обращения за помощью: «На линию может позвонить любой родитель, школьник или педагог, задать вопрос и получить квалифицированную помощь. Зачастую родители и педагогические работники не реагируют на сигналы, которые приводят к трагическим последствиям. Важно не бояться обращаться на линию — это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации».

В день запуска министр лично принял звонок от школьницы, рассказавшей о буллинге. Сергей Кравцов внимательно выслушал девочку, взял ситуацию на контроль и передал обращение профильному специалисту для дальнейшей работы.

Кроме того, министр призвал школьников сообщать на линию, если им поступают подозрительные звонки — например, с просьбами перевести деньги с банковских карт родителей или выполнить какие‑либо действия от имени разных организаций. Также он рекомендовал критически относиться к информации из интернета и социальных сетей и обязательно её проверять.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru