Для школьников запустили телефонную линию психологической помощи

Работа линии организована на базе Федерального координационного центра Московского государственного психолого‑педагогического университета (МГППУ). Консультации проводят профессиональные психологи‑консультанты с профильной подготовкой. Все обращения обрабатываются конфиденциально, а кроме телефонной связи оставить сообщение можно через специальную форму на сайте МГППУ.

Спектр вопросов, по которым оказывают помощь, достаточно широк: это и адаптация в школе, и проблемы с мотивацией, и переживания из‑за успеваемости, и конфликты со сверстниками или взрослыми, и сложности во взаимодействии родителей со школой, и личные переживания — например, отсутствие друзей или неразделённая любовь. Помимо психологической поддержки, специалисты предоставляют информационную и координационную помощь.

Сергей Кравцов подчеркнул важность своевременного обращения за помощью: «На линию может позвонить любой родитель, школьник или педагог, задать вопрос и получить квалифицированную помощь. Зачастую родители и педагогические работники не реагируют на сигналы, которые приводят к трагическим последствиям. Важно не бояться обращаться на линию — это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации».

В день запуска министр лично принял звонок от школьницы, рассказавшей о буллинге. Сергей Кравцов внимательно выслушал девочку, взял ситуацию на контроль и передал обращение профильному специалисту для дальнейшей работы.

Кроме того, министр призвал школьников сообщать на линию, если им поступают подозрительные звонки — например, с просьбами перевести деньги с банковских карт родителей или выполнить какие‑либо действия от имени разных организаций. Также он рекомендовал критически относиться к информации из интернета и социальных сетей и обязательно её проверять.

Источник и фото: ИА «Башинформ»