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15 Октября , 05:41

Россиянам напомнили, почему нельзя просто выбросить sim-карту

В МВД РФ предупредили: выбрасывать SIM‑карту нельзя. К телефонному номеру привязаны Госуслуги, банки, соцсети, почта и другие сервисы — на него приходят коды подтверждения и восстановления доступа.

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Россиянам напомнили, почему нельзя просто выбросить sim-картуРоссиянам напомнили, почему нельзя просто выбросить sim-карту
Россиянам напомнили, почему нельзя просто выбросить sim-карту

Даже если перестать платить за связь, оператор сохранит номер за владельцем несколько месяцев, а потом может передать его другому абоненту. Злоумышленник сможет восстановить доступ к аккаунтам и нанести ущерб.

Если нужно сменить номер, обновите данные во всех аккаунтах. Перед утилизацией SIM‑карты официально расторгните договор с оператором — в салоне, в приложении или на Госуслугах. Так вы снимете с себя ответственность за действия с номером.

Для защиты аккаунтов используйте двухфакторную аутентификацию и разные пароли для разных сервисов.

 

Источник и фото: ИА "Башинформ".

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