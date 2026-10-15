Россиянам напомнили, почему нельзя просто выбросить sim-карту

Даже если перестать платить за связь, оператор сохранит номер за владельцем несколько месяцев, а потом может передать его другому абоненту. Злоумышленник сможет восстановить доступ к аккаунтам и нанести ущерб.

Если нужно сменить номер, обновите данные во всех аккаунтах. Перед утилизацией SIM‑карты официально расторгните договор с оператором — в салоне, в приложении или на Госуслугах. Так вы снимете с себя ответственность за действия с номером.

Для защиты аккаунтов используйте двухфакторную аутентификацию и разные пароли для разных сервисов.

Источник и фото: ИА "Башинформ".